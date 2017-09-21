У Рівному покажуть фільм про мир

Рівнян запрошують на перегляд фільму Готель “Руанда”, який заснований на реальних подіях. Кінопоказ проводиться в рамках всеукраїнської акції «День миру in UA 2017».

Показ кіно відбудеться 21 вересня о 20:00 у приміщенні МЕТРу, що знаходиться на вул. Соборна 14А. Проводить громадська організація "ФРІ" Рівне.

Кіноперегляд проводиться в рамках всеукраїнської акції – «День миру in UA 2017», яка націлена сприяти миру та порозумінню в українському суспільстві.

Ініціаторка показу пояснює чому будуть показувати фільм - Готель “Руанда”:

- Ми хочемо жити в мирній країні. Але хіба можна жити в мирі в майбутньому, не знаючи минулого. Так, це фільм не про Україну, але це фільм про людські відносини, оскільки всі ми люди і всі ми хочемо жити в мирі, – ділиться думками організатор заходу Пашинська Іванна.

Вхід вільний. Попередньо потрібно забронювати місце за допомогою анкети: https://goo.gl/e1T4az , або скориставшись номером телефону, відправити смс з словом “мир” на номер – (068) 832-01-72.

Координатор:

Іванна Пашинська

Сторінка у фб: www.facebook.com/ivanka.pashynska

тел. 0688320172.