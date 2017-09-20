Пенсії дев’яти мільйонів українців суттєве зростуть в разі виконання вимог Радикальної партії до пенсійної реформи

На цьому наголосив Олег Ляшко. Але підвищення пенсій неможливо без підвищення зарплат, переконаний політик.

СНХ:«Заявлену урядом мінімальну зарплату в проекті держбюджету на наступний рік у 3700 гривень на місяць ми вважаємо недостатньою. Наша вимога – підвищення мінімальної зарплати до 5000 гривень»

Серед інших вимог РПЛ – підвищити прожитковий мінімум з 1312 до 1500 гривень і до цього ж рівня підняти соціальні пенсії, які складають 949 грн.

СНХ: «Уряд пропонує з нового року підвищити прожитковий мінімум для пенсіонерів, від якого рахуються всі інші пенсії, на 5%. Це 60 гривень. Це абсолютно несправедливо, адже інфляція у цьому році складає 11%. Підвищення зарплат і пенсій повинно випереджати зростання цін. Тому вимога команди Радикальної партії – підвищення прожиткового мінімуму для пенсіонерів мінімум на 15%»

Також фракція Ляшка наполягає на перерахунку пенсій для людей з великим трудовим стажем, щоб прибрати зрівнялівку.

СНХ: «Ми вимагаємо від уряду підвищити пенсії для людей, які мають великий трудовий стаж та які працювали на шкідливих виробництвах. Це шахтарі, металурги, хіміки, медики, механізатори, доярки та інші категорії громадян. Це наша принципова вимога»

Крім того, команда Олега Ляшка вимагає скасувати 15 – відсотковий податок для працюючих пенсіонерів, включати період навчання у вишах до страхового стажу, індексувати пенсії і зарплати на рівень інфляції та відновити у повному обсязі пенсійні виплати для жінок, які вийшли на пенсію достроково.