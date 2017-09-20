В одній зі шкіл Рівного розпилювали газовий балончик

За розпилення сином газового балончика відповідатимуть батьки

Учора, 19 вересня, близько 11 години в одній із шкіл обласного центру учень розпилив газовий балончик. Поліцейські встановили правопорушника, утім за скоєне будуть нести відповідальність батьки.

Унаслідок розпилення балончика у лікарню потрапили двоє учнів школи 14-ти та 15-ти років. У юних рівнян лікарі Рівненської обласної дитячої лікарні діагностували хімічний опік глотки та отруєння. Підліткам надали необхідну медичну допомогу та відпустили додому.

У ході перевірки за цим фактом працівники ювенальної превенції Рівненського відділу поліції встановили, що правопорушником виявився сам потерпілий 14-річний рівнянин.

Він зізнався, що балончик взяв для самозахисту, бо мав конфлікт напередодні з невідомим хлопцем. Утім, не знаючи усіх правил користування, вирішив випробувати його у шкільній вбиральні. Внаслідок розпилення пари газу вдихнув винуватець події та хлопець, який проходив повз.

За скоєне на батьків правопорушника поліцейські склали протокол за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов’язків щодо виховання дітей). Санкція статті, протокол за якою розглядатиме суд, передбачає покарання у виді попередження або накладення штрафу у розмірі від 17 до 51 гривні.

Правоохоронці наголошують батькам, аби звертати увагу на поведінку дітей та брати активну участь у житті дитини, аби подібні випадки не призвели до трагічних наслідків.