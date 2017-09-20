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Гауляйтер Януковича Льовочкін має відповісти за свої злочини
За пролиту на Майдані кров. За вкрадені в українців мільярди, за які він нині купляє яхти, літаки, острови у Конче-Заспі, вілли у Франції, апартаменти у Греції.
Автопробіг і акція під НАБУ - не останні. Наш протест триватиме доти, доки архітектор тиранії Януковича, співучасник його злочинів, злодій і корупціонер Сергій Льовочкін не сидітиме за ґратами, де йому місце.
Щиро дякую партійцям, а також активістам громадських організацій "Традиція і порядок", Національно-визвольний корпус", "Союз учасників АТО", "Центр", які підтримали акцію з вимогою притягнення Льовочкіна до кримінальної відповідальності.
Разом переможемо!
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