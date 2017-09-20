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14:44 20.09.2017
У Рівному відбувся легкоатлетичний турнір присвячений пам’яті Віктора Завацького
Днями молоді легкоатлети з’їхалися на чотирнадцяті щорічні відкриті змагання з легкої атлетики пам’яті професора Віктора Завацького, які відбувалися під патронатом Національного олімпійського комітету України.
Місцем проведення заходу став рівненський стадіон «Авангард». На його доріжки одночасно ступили спортсмени з Рівненської, Волинської та Львівської областей.
В естафеті 4х100 м (жінки) перемогу здобула команда Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, в аналогічному забігу серед чоловіків першою стала збірна Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк). В змішаному забігу, де від кожного колективу було два чоловіка і дві жінки, найсильнішими були представники Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука (м. Рівне). До речі, у складі цього колективу на одній з дистанцій бігла заслужений майстер спорту України з легкої атлетики Наталя Прищепа.
Окрім естафетного бігу також відбулися й забіги серед чоловіків на 800 метрів, де перемогу здобув Євчук Василь та 3000 метрів, тріумфатором котрої став Полюхович Роман. Обоє спортсменів були представниками команди МЕГУ. По завершенню змагань всі переможці та призери отримали грамоти, медалі та призи від організаторів.
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