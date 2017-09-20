Радикальна партія Олега Ляшка вважає, що зростання заробітних плат, пенсій та інших соціальних виплат має випереджати зростання тарифів і цін на продукти

Єдиним мірилом якості запроваджених реформ можуть бути високі зарплати і пенсії наших громадян.

Бюджет 2018 та урядовий пакет соціальних законопроектів можуть бути ухвалені, якщо вони забезпечать випередження росту зарплат над цінами і тарифами. Значне підвищення соціальних стандартів: заробітних плат, пенсій та прожиткового мінімуму не повинне стати заручником політичних ігор.

Радикальна партія неодноразово заявляла про те, що пріоритетами нової сесії парламенту мають стати закони, які відповідатимуть інтересам людей і прямо впливатимуть на покращення життя українців. Урядові законопроекти можуть отримати підтримку в сесійній залі, якщо вони передбачатимуть радикальне підвищення заробітних плат, пенсій та прожиткового мінімуму і забезпечать випередження росту цін і тарифів на послуги ЖКГ. Вже сьогодні в проекті бюджету закладено зростання мінімальної зарплати майже до 4000 тисяч гривень, підвищення прожиткового мінімуму з 1 січня 2018 року до 1700 гривень, а до кінця року – до 1853 гривні. Оскільки рівень прожиткового мінімуму є базовим показником нарахування більшості соціальних виплат, його підвищення є однозначно позитивним кроком. Партія переконана, що підвищення соціальних стандартів – мінімальної заробітної плати, пенсії та прожиткового мінімуму не можуть і не повинні стати заручниками політичних ігор. Ми неодноразово наголошували про свою готовність підтримувати законопроекти, які покращують життя українців «тут і зараз». Якщо реформи та бюджет відповідають цим базовим принципам, їх підтримка в сесійній залі – справа честі.