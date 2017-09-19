Бешкет трьох неповнолітніх рівнянок завершився кримінальною відповідальністю

Троє неповнолітніх дівчат з’їли неоплачені продукти харчування та намагались вкрасти неоплачений товар в одному з торгових закладів міста.

На пульт централізованої охорони надійшов сигнал «Тривога» від одного з охоронюваних супермаркетів, що розташований по вулиці Макарова. До об’єкту за лічені хвилини прибув наряд взводу реагування батальйону поліції охорони.

Працівники закладу вказали на трьох невідомих громадянок, які розпакували та з’їли неоплачені продукти харчування в торговому залі. Частину з них намагались винести, заховавши в особистих речах. Сума збитку становить близько 350 грн. Зловмисницями виявились жительки Рівного. Всім трьом по 14 років.

За скоєне правопорушення громадянки понесуть кримінальну відповідальність за частиною 1 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у виді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадських або виправних робіт, арешту чи позбавлення волі на строк до трьох років.