Рівненські аудитори виявили порушення у Березнівській центральній районній лікарні

Фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області провели планову ревізію фінансово-господарської діяльності Березнівської районної лікарні за період з 01.07.2014 по 31.05.2017 і виявили порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів, на 230 тис. гривень.

Зокрема, аудитори виявили, що медичний заклад зайво витратив кошти на оплату комунальних послуг та ремонтних робіт протягом 2015-2016 років та з січня по травень 2017 року із порушенням законодавства здійснив видатки, пов’язані з оплатою праці, виплати мобілізованим тощо.

За матеріалами ревізії складено 9 протоколів про адміністративні правопорушення, з них один – за порушення бюджетного законодавства.

Про результати ревізії поінформовано правоохоронні органи