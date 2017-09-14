Мешканців Рівненщини дурять аферисти

Учора, 13 вересня, до поліції звернувся 44-річний житель села Зносичі Сарненського району, що його ошукали аферисти.

Дев’ятого вересня чоловік, з метою придбання трактора "МТЗ-80", вніс аванс на картковий рахунок «продавця» у сумі понад 32 тисячі гривень. Оголошення про продаж сільськогосподарської техніки прочитав на одному із сайтів мережі Інтернет. Після перерахунку коштів потерпілий виявив, що зазначений в оголошенні мобільний номер телефону поза зоною дії.

За фактом шахрайства поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

ВАЖЛИВО:

Аферисти використовують значний попит на послуги Інтернет-магазинів та аукціонів. Вони створюють фіктивні облікові записи з товаром або послугами і вимагають від клієнтів передоплату за неіснуючий товар.

Фахівці радять бути уважними при купівлі та продажу товарів в мережі Інтернет. Зокрема, звертати увагу на рейтинги продавців (покупців), перевіряти контакти (телефон та електронну пошту), підтримувати двосторонній зв'язок і зберігати історію листування або телефонних перемовин.

Основні правила, яких слід дотримуватися користувачам Інтернет-ресурсів:

- розраховуватись зі службою доставки по факту отримання товару (післяоплата) або передавати готівку безпосередньо продавцеві в руки;

- не рекомендовано переказувати кошти на гаманці електронних платіжних систем (це не гарантія стовідсоткової ідентифікації особи користувача (продавця);

- якщо продавець пропонує перерахувати кошти на рахунок однієї з банківських установ, вимагайте від нього копію паспорта, а для Інтернет-магазинів – реєстраційні документи суб’єкта господарювання. Вказані документи потрібні для перевірки відповідності банківських реквізитів даним продавця (шахраї зазвичай використовують банківські картки сторонніх осіб, тому звертайте увагу на розбіжність між анкетними даними продавця та власника картрахунку).

Якщо обману уникнути не вдалося і продавець (покупець) не виходить на зв'язок (відключений телефон, ігнорує електронні повідомлення), слід зібрати необхідні матеріали, які дозволять здійснити низку ефективних слідчих дій:

• скопіювати в електронному вигляді або за допомогою копіювальної техніки чек та/або інші документи, які підтверджують оплату;

• зберегти СМС-переписку та історію дзвінків з мобільного телефону (бажано зробити скріншоти (миттєві фотознімки екрану) або фото цих відомостей);

• зберегти історію листування із «шахраєм», скріншоти сайта, соціальної сторінки з його оголошеннями, поштові повідомлення разом із заголовками, будь-які контактні дані афериста та його можливих співучасників: номери телефонів, e-mail, skype або інших профілів спілкування;

• негайно поінформувати поліцію за номером 102.