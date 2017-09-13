Унаслідок ДТП у Рівному постраждала семирічна дівчинка

Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, 12 вересня, близько 22 години на вулиці Князя Володимира обласного центру.

Поліцейські встановили, що 52-річний рівнянин, керуючи автомобілем «Renault Master», рухався вулицею Князя Володимира, коли із-за маршрутки неподалік зупинки громадського транспорту раптово на проїзну частину вибігла дівчинка та вдарилася об дверцята мікроавтобуса. Семирічна рівнянка перебігала дорогу поза пішохідним переходом, до якого залишалось близько десяти метрів.

Водій з місця пригоди не тікав, та одразу викликав швидку медичну допомогу.

Лікарі діагностували у малолітньої потерпілої відкритий перелом обох кісток гомілки зі зміщенням.

Поліцейські за цим фактом розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Правоохоронці звертаються до школярів та особливо батьків, наголосити дітям на суворому дотриманні правил дорожнього руху. Адже секундна неуважності чи нехтування Правилами може призвести до трагічних наслідків.