На Рівненщині оперативно затримали нетверезого винуватця смертельної ДТП

Учора, 12 вересня, поблизу міста Костополя невідомий водій збив велосипедиста, який від отриманих травм помер на місці. Винуватець ДТП з місця пригоди зник. Поліцейські оперативно затримали нетверезого зловмисника, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Про дорожньо-транспортну пригоду до поліції близько 21:30 повідомив випадковий свідок, який надав опис автомобіля, що з місця пригоди зник. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що на автодорозі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» поблизу Костополя 39-річний рівнянин, водій «Renault Kangoo» здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався краєм проїзної частини в попутному напрямку. 50-річний місцевий житель від отриманих травм помер на місці.

За цим повідомленням були негайно орієнтовані всі поліцейські, які патрулювали Костопільський та прилеглі райони.

Близько 22 години патрульні помітили автомобіль «Renault Kangoo» з пошкодженнями, характерними для ДТП. Водій вимогу про зупинку транспортного засобу проігнорував. Автомобіль вдалося зупинили поблизу села Бармаки Рівненського району.

Під час затримання водія, який мав явні ознаки алкогольного сп'яніння, тілесні ушкодження отримав начальник Управління патрульної поліції в м. Рівне, старший лейтенант поліції Сергій Мерчук, який першим помітив автомобіль і слідував за ним, поки не приїхала підмога.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. 39-річого рівнянина затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За скоєне зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.