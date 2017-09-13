Олас
Ціни на пальне АЗС "Олас"
ДП19.95 грн
А-95 преміум24.90 грн
А-9522.00 грн
А-9221.45 грн

Рубрики
• Усі
• Події
• Рецепти
• Політика
• Економіка
• Суспільство
• Бізнес
• Освіта
• Культура
• Спорт
• Корисні поради
• Це цікаво

ПіКа -

♥ Додати в "Закладки"
Популярне

В Рівному на пішохідному переході збили бабусю з онуком (1213)

Пікулі (1008)

На Рівненщині знайшли немовля у шкільній вбиральні (971)

Чорнично-абрикосові кекси (966)

Кокосові сирники (932)

Володимирецькі поліцейські встановили породіллю, яка викинула немовля у вбиральню (922)

Ск»ячаттіна із цукіні (927)

В Рівному зупиниться рух тролейбуса (925)

У Рівному на вулиці знайшли артилерійський снаряд (914)

Салат- гриль (921)

Літній суп Таратор (Джаджик) (912)

В Рівному патрульні виявили автомобіль, який перебуває у розшуку (899)

Через порушення правил дорожнього руху у Рівному семеро людей опинилися у лікарні (894)

Морозиво з персиковою карамеллю (890)

Поліцейські розшукують жінку, яка загубилася в лісі Рівненського району (890)

На Березнівщині чоловік ледве не зарізав власну дружину (896)

На Рівненщині шахраї вимагають гроші від імені ОДА (883)

Студенти Рівненського “Водніка” зможуть оплачувати навчання і проживання в гуртожитку зі свого смартфону (872)

Персиковий крем-оцет для гурманів (886)

У жителя Рівного вилучили арсенал зброї (873)
На Рівненщині оперативно затримали нетверезого винуватця смертельної ДТП
10:52 13.09.2017

На Рівненщині оперативно затримали нетверезого винуватця смертельної ДТП

Учора, 12 вересня, поблизу міста Костополя невідомий водій збив велосипедиста, який від отриманих травм помер на місці. Винуватець ДТП з місця пригоди зник. Поліцейські оперативно затримали нетверезого зловмисника, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Про дорожньо-транспортну пригоду до поліції близько 21:30 повідомив випадковий свідок, який надав опис автомобіля, що з місця пригоди зник. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що на автодорозі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» поблизу Костополя 39-річний рівнянин, водій «Renault Kangoo» здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався краєм проїзної частини в попутному напрямку. 50-річний місцевий житель від отриманих травм помер на місці.

За цим повідомленням були негайно орієнтовані всі поліцейські, які патрулювали Костопільський та прилеглі райони.

Близько 22 години патрульні помітили автомобіль «Renault Kangoo» з пошкодженнями, характерними для ДТП. Водій вимогу про зупинку транспортного засобу проігнорував. Автомобіль вдалося зупинили поблизу села Бармаки Рівненського району.

Під час затримання водія, який мав явні ознаки алкогольного сп'яніння, тілесні ушкодження отримав начальник Управління патрульної поліції в м. Рівне, старший лейтенант поліції Сергій Мерчук, який першим помітив автомобіль і слідував за ним, поки не приїхала підмога.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. 39-річого рівнянина затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За скоєне зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Управління патрульної поліції міста Рівне Відділ комунікації поліції Рівненської області

Система Orphus
<<- Попередня статтяНаступна стаття - >>

Переглядів: 11

Додайте коментар:

защитный код
На Рівненщині активно "працюють" шахраїНа Рівненщині активно "працюють" шахраї (452)
У Сарнах пенсіонерка оплатила «термінову операцію» шахраям...		Депутат Рівненської міської ради розкриває картиДепутат Рівненської міської ради розкриває карти (560)
...
У Рівному лікарі підвищували кваліфікаціюУ Рівному лікарі підвищували кваліфікацію (275)
З 5 по 10 вересня лікарі Рівного та області підвищували свою кваліфікацію на курсі «Підтримка життя під час травми». Організований ГО «Захист Патріотів» курс навчив їх новим підходам та алгоритмам по ...		Справа депутата КудрінаСправа депутата Кудріна (430)
Ситуація, навколо затримання депутата Рівненської міської ради Володимира Кудріна набирає обертів. Після того, як за нього було внесено заставу, у вівторок, 5 вересня була анонсована прес – конференці...
У двох ДТП на Рівненщині постраждали мотоциклісти з пасажирамиУ двох ДТП на Рівненщині постраждали мотоциклісти з пасажирами (286)
Учора, 10 вересня, в Костопільському та Зарічненському районах сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, в яких постраждало четверо осіб....		В Рівному на пішохідному переході збили бабусю з онукомВ Рівному на пішохідному переході збили бабусю з онуком (1213)
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими поблизу Луцького кільця надійшло до поліції сьогодні, 11 серпня, близько 11 години....
На Рівненщині внаслідок падіння зі скутера двоє чоловіків перебувають у реанімаціїНа Рівненщині внаслідок падіння зі скутера двоє чоловіків перебувають у реанімації (470)
Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, третього вересня, близько 21 години на автодорозі «Київ-Чоп». За життя водія та пасажира борються лікарі....		На Рівненщині чоловік забив дружину до смертіНа Рівненщині чоловік забив дружину до смерті (851)
Учора, 20 серпня, у селищі Рокитне 38-річний чоловік під час сварки наніс тілесні ушкодження дружині, яка від отриманих травм померла у лікарні....
Сайт міського голови Рівного

Кулінарний конкурс

Кулінарний записник
Кулінарний записник Тетяни-чарівниці

Зареєструватися

Газета "Piвне-Ракурс"

Рекламна газета "Об`ява"



Блоги

Пишіть тут, про те, що Вас цікавить, ідеї, теми. Заходьте, тут буде кльово!

ПіКа -   ПіКа - (С) 2013-2016    Всі права захищено.
Відповідно до статті 26 Закону України "Про інформаційні агентства" право власності на продукцію pika.rv.ua охороняється чинним законодавством України. Будь-яке копіювання, в т.ч. окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення інформації pika.rv.ua, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з нашого боку. Під час цитування інформації посилання на pika.rv.ua обов'язкове.