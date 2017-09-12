У Рівному лікарі підвищували кваліфікацію

З 5 по 10 вересня лікарі Рівного та області підвищували свою кваліфікацію на курсі «Підтримка життя під час травми». Організований ГО «Захист Патріотів» курс навчив їх новим підходам та алгоритмам по роботі з важкотравмованими пацієнтами.

Інтенсивний 6-денний курс зібрав 24 лікарів анестезілогів, хірургів, травматологів, які щодня під пильним керівництвом інструкторів із Великобританії, США та України відвідували низку теоретичних та практичних

занять. Один день догоспітальної допомоги та ще 5 днів навчань по роботі протягом першої години в госпіталі закріпили існуючу базу знань учасників курсу та додали принципово нових умінь і навичок.

«Курс зосереджується на виробленні правильного підходу до командної роботи із тяжкотравмованими пацієнтами. Це ті алгоритми, ті підходи та спільна мова, якої ми навчаємо лікарів, що безпосередньо стикаються з травмою у своїй роботі в приймальних відділеннях», — розповідає медичний директор «Захисту Патріотів» Олесь Гаращук.

Зосереджуючись на практичному й командному підході навчання має на меті підвищити продуктивність та якість медичної допомоги в ситуаціях високого ризику через навчання лікарів відповідно до кращих світових практик. Відтак, в останній екзаменаційний день окрім теоретичного тесту лікарі складали практичний іспит, який проходив у формі симуляції реальної події.

Звук клаксона, істеричні крики й дим навколо… Автомобіль врізався в приміщення лікарні, частина будівлі завалилася. Є 12 постраждалих, усіх неодмінно потрібно врятувати. Бригада прибуває на місце події, сортує поранених за ступенем уражень і готує до евакуації в госпіталь, який у цей час розгортають у вцілілій частині будівлі.

Такий стресовий іспит хоч і лякає своєю моторошністю, а грим потерпілих додає відчуття реальності, він навчає лікарів на практиці застосовувати всі підходи й

алгоритми засвоєні під час навчання.

Інструктор курсу з Великобританії Алекс Бонґартз коментує: «Використовуючи хороші навички комунікації, працюючи командно протягом усієї симуляції, агресивно використовуючи допоміжні засоби, завдяки добре відпрацьованій базовій техніці, лікарі рятували життя постраждалих».

Як результат усі 12 жертв аварії вижили, а всі 24 учасники курсу отримали сертифікати про його проходження.

Учасниця курсу Вікторія Ковач ділиться своїми враженнями від курсу: «Шість днів наводили порядок у наших головах, вчили, перевчали й доводили, давали доказову базу. Шість днів абсолютної температури кипіння мозку. Шість днів

надзвичайно важкої і відповідальної роботи організаторів. Шість днів віри в кожного нас. Шість днів допомоги кваліфікованим лікарям. Саме допомоги, а не повчань».

Це вже 16-й курс «Підтримка життя під час травми. Українська програма», який ГО «Захист Патріотів» реалізовує з осені 2015 року. За цей час такі навчання вже

пройшли 126 військових та 216 цивільних лікарів.