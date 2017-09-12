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Мешканців Рівненщини просять зберігати спокій і виявити розуміння ситуації
12:14 12.09.2017

Мешканців Рівненщини просять зберігати спокій і виявити розуміння ситуації

До уваги представників засобів масової інформації!

Звернення до місцевого населення Рівненської, Волинської та Житомирської областей.

Прес-служба оперативного командування повідомляє про початок проведення планових військових навчань з військовими частинами та підрозділами оперативного командування «Захід».

Під час проведення навчань планується здійснення переміщення військової техніки як вдень та і в темну пору доби, розгортання військових таборів поза межами населених пунктів та відпрацювання навчальних завдань особовим складом в:

Любомильському, Камінь-Каширському, Ратнівському, Старовижівському, Шацькому, Любомильському, Ковельському, Маневицькому районах Волинської області;

Сарненському, Володимирецькому, Дубровицькому, Рокитнівському та Зарічнянському районах Рівненської області;

Олевському, Овруцькому, Ємільчинському, Лугинському, Народицькому, Коростенському, Малинському районах Житомирської області.

Командування оперативного командування «Захід» звертається до місцевого населення з проханням з розумінням поставитися до обмежень або незручностей, які можуть спричинити практичні дії підрозділів ЗС України.

Прес-служба оперативного командування «Захід»

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