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Мешканців Рівненщини просять зберігати спокій і виявити розуміння ситуації
До уваги представників засобів масової інформації!
Звернення до місцевого населення Рівненської, Волинської та Житомирської областей.
Прес-служба оперативного командування повідомляє про початок проведення планових військових навчань з військовими частинами та підрозділами оперативного командування «Захід».
Під час проведення навчань планується здійснення переміщення військової техніки як вдень та і в темну пору доби, розгортання військових таборів поза межами населених пунктів та відпрацювання навчальних завдань особовим складом в:
Любомильському, Камінь-Каширському, Ратнівському, Старовижівському, Шацькому, Любомильському, Ковельському, Маневицькому районах Волинської області;
Сарненському, Володимирецькому, Дубровицькому, Рокитнівському та Зарічнянському районах Рівненської області;
Олевському, Овруцькому, Ємільчинському, Лугинському, Народицькому, Коростенському, Малинському районах Житомирської області.
Командування оперативного командування «Захід» звертається до місцевого населення з проханням з розумінням поставитися до обмежень або незручностей, які можуть спричинити практичні дії підрозділів ЗС України.
Прес-служба оперативного командування «Захід»
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