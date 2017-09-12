Мешканців Рівненщини просять зберігати спокій і виявити розуміння ситуації

Справа депутата Кудріна

Ситуація, навколо затримання депутата Рівненської міської ради Володимира Кудріна набирає обертів. Після того, як за нього було внесено заставу, у вівторок, 5 вересня була анонсована прес – конференці... У двох ДТП на Рівненщині постраждали мотоциклісти з пасажирами

Учора, 10 вересня, в Костопільському та Зарічненському районах сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, в яких постраждало четверо осіб....