Ляшко-Гройсману: Дотації повинні отримувати фермери, а не олігархи!

Змінити порядок надання компенсацій та дотацій аграріям вимагає фракція Радикальної партії. Про це заявив лідер РПЛ Олег Ляшко в парламенті. Політик обурився, що дотації, які його команда вибила для фермерів, пішли в кишені олігархів. Виступаючи за трибуною, він наочно продемонстрував, які яхти та маєтки були придбані за кошти селян.

«Оця яхта коштує 300 мільйонів доларів. Оцей маєток під Києвом коштує мільярд доларів. Власник всього цього олігарх та аграрний барон Косюк. Все це побудоване за дотації, призначені українським фермерам. Минулого року ми добилися, аби виділити 3 мільярди гривень дотацій аграріям, але уряд прийняв такий порядок, за яким 60% цих коштів отримує олігарх Косюк. При цьому фермери і 50 тисяч гривень не можуть отримати на корів. Уряд віддає мільярди компенсацій косюкам, аби вони купували яхти та маєтки, а в українському селі скоро корову днем з вогнем не знайдеш!», - наголосив Ляшко.

Разом із тим народний депутат закликав парламент підтримати аграрні законопроекти Радикальної партії, які істотно покращать життя селян.

«Ми звертаємось до українського парламенту з вимогою підтримати наш законопроект, яким запроваджується аграрно-сировинний збір. Отримані від цього кошти ми пропонуємо спрямовувати на дотації для підтримки тваринництва. Кожна сільська сім’я, яка утримує корову, повинна отримувати хоча б 5 тисяч гривень на рік від держави. Мільярди з державного бюджету повинні йти не на яхти та маєтки косюків, а відродження фермерства та тваринництва в Україні. Досить грабувати селян!», - підкреслив Ляшко.