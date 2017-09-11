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У двох ДТП на Рівненщині постраждали мотоциклісти з пасажирами
12:41 11.09.2017

У двох ДТП на Рівненщині постраждали мотоциклісти з пасажирами

Учора, 10 вересня, в Костопільському та Зарічненському районах сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, в яких постраждало четверо осіб.

Близько о пів на четверту ночі на автодорозі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» поблизу села Мирне 16-річний місцевий житель, водій мотоцикла «Bajaj Boxer», не врахував дорожньої обстановки, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем «ВАЗ 21214» під керуванням 32-річного жителя Костополя.

Унаслідок ДТП мотоцикліста та його пасажира, 18-річного жителя села Данчиміст, із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та переломами ніг госпіталізували у Костопільську центральну районну лікарню. Кермувальник легковика не постраждав. В обох водіїв взято кров на наявність в ній алкоголю.

Іще одне повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими між селами Привітівка та Річиця Зарічненського району надійшло до поліції цього ж дня о 17:30.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 42-річний водій «ВАЗ 2105», житель Зарічного, на смузі зустрічного руху допустив зіткнення із мотоциклом «Lifan» під керуванням 23-річного жителя села Серники. Унаслідок ДТП мотоцикліста доставили у Зарічненську центральну районну лікарню, де медики у нього діагностували переломи ніг. Із забоями гомілки госпіталізували і 16-річного пасажира двоколісного транспортного засобу, жителя села Річиця.

За обома фактами порушень правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Транспортні засоби поміщені на територію відділень поліції.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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