Завдяки кому у Рівненській обласній дитячій лікарні з’явилося нове обладнання?

Представники ПриватБанку, які є співзасновниками всеукраїнського благодійного фонду «Допомагати просто!», та адміністрація Рівненської обласної дитячої лікарні презентували дороговартісне обладнання для лабораторії та неврологічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні.

Завдяки благодійним внескам небайдужих клієнтів та співробітникам ПриватБанку, в лабораторії клініки з’явився сучасний німецький гематологічний автоматичний аналізатор HumanCount 80TS (з комплектом реагентів на один рік безперебійної роботи) та обладнання для неврологічного відділення - комплекс цілодобової реєстрації електроенцефалограми (ЕЕГ) з відеореєстрацією поведінки дитини BRAINTEST-24. Загальна вартість пожертви становила близько 520 тис. грн.

“Сьогодні ми маємо приємний приклад соціального партнерства від ПриватБанку. Це немала сума – 520 тисяч. У нас в Україні багато благодійних організацій, та інколи люди насторожено ставляться до фондів. Але сьогодні ми побачили приклад предметного використання цих коштів”, – зауважила під час презентації обладнання заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації Світлана БОГАТИРЧУК-КРИВКО.

Запорука успішного лікування - якісна діагностика, яка своєю чергою неможлива без аналізів. Тепер завдяки гематологічному аналізатору HumaCount 80 можна досліджувати 22 параметри крові при швидкості 80 зразків/год. Він достатньо потужний для годин пікового навантаження. Встигає виконувати усі завдання, у тому числі термінові дослідження. Завдяки новому обладнанню в обласній дитячій лікарні запровадженні німецькі стандарти якості діагностики.DSC_0467.JPG

“Цей невеличкий апарат ну дуже нам потрібний. Адже до сьогодні в нас лаборант сидів і сліпав в мікроскопи, а в ХХІ столітті це, я вважаю, неприйнятно, – розповідає головний лікар Рівненської обласної дитячої лікарні Віталій Бойко. – Тим більше, коли потрібно зробити аналізи для немовляти – 1-2 мл крові взяти важко, та й для дитини болісно. Але тепер ми можемо терміново виконувати аналіз з мінімальною кількістю крові й одразу ж приступати до лікування”.

Щодо електроенцефалографічного комп’ютерного комплексу (ЕЕГ), то він дозволяє своєчасно діагностувати судомні стани у дітей, підтвердити або спростувати епілептичну природу нападів та розпочати ранню терапію. Як зауважують лікарі, такий метод надзвичайно точний, сучасний та абсолютно не шкідливий. Якщо раніше на подібні обстеження дітей відправляли на Київ, то тепер 30-40 пацієнтів за місяць зможуть пройти обстеження в Рівненській обласній дитячій лікарні.

“Ми вдячні клієнтам банку, які долучаються до добрих справ. Кожне врятоване за допомогою цієї техніки життя - їхня заслуга, - розповідає директор Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Юрій Войтенко. - Минулого року для відділення Рівненської дитячої лікарні було придбано протимікробні та антибактеріальні засоби, препарати для репарації тканин, електрокардіограф, шприцевий насос і монітор пацієнта. Сьогодні ж завдяки благодійним внескам небайдужих клієнтів та співробітникам ПриватБанку в Рівненській обласній дитячій лікарні встановлено сучасне обладнання. На цьому добрі справи клієнтів банку не завершуються. Завдяки фонду “Допомагати просто!” лікарні Рівненщини чекають нові придбання техніки для медичних закладів”.

Всеукраїнський благодійний фонд “Допомагати просто!” було засновано в 2011 році, і з того часу вже було зібрано близько 60 млн грн пожертв від українських філантропів.Тільки за 4 місяці роботи фонду «Допомагати просто!» (з квітня до серпня поточного року) було надано допомогу на суму 20 млн грн.

В рамках фонду діють благодійні проекти на підтримку дітей-сиріт і тяжкохворих дітей, цільові проекти допомоги постраждалим від стихійних лих і катастроф, програми допомоги українській армії та пораненим в зоні проведення АТО бійцям.

Всі операції в рамках благодійних програм ПриватБанк здійснює без комісій і в подальшому забезпечує повний контроль за використанням коштів, проведенням тендеру, закупівлею, доставкою та роботою обладнання. Всю інформації про кожне зарахування та використання коштів можна побачити на сайті blago.pb.ua.

У свою чергу, в фонді закликають всіх небайдужих приєднатися до проекту. Допомагати — це дійсно просто! Перерахувати благодійні внески можна через будь-який банкомат ПриватБанку, термінал самообслуговування чи Інтернет-банк Приват24, сайт blago.pb.ua.