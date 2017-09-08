На Рівненщині активно "працюють" шахраї

У Сарнах пенсіонерка оплатила «термінову операцію» шахраям

Не змогла відмовити у допомозі на термінову операцію незнайомому чоловікові пенсіонерка із Сарн. Жінка і гадки не мала, що має справу з аферистами, які ошукали її на 400 доларів США. За допомогою потерпіла звернулася до поліції.

Учора, сьомого вересня, 78-річна сарненчанка вранці поверталася із магазину, як біля неї зупинилося авто. Чоловік запитував, як проїхати до лікарні. Та, вдавши, що не розуміє, попросив її показати дорогу. У салоні перебували водій та ще одна жінка. Спілкуючись нібито по телефону з лікарем, незнайомець озвучив суму 300 доларів, які терміново потрібні на операцію його родичу. Аферист запитав жінки, чи вона бува не може позичити гроші, які той поверне за дві години, коли йому перекинуть їх на картку. Довірлива та співчутлива жінка погодилася допомогти та поїхала з ними додому. Коли дала озвучену суму, пройдисвіти попросили ще. Жінка не відмовила і додала ще 100 доларів США. Для певності у поверненні коштів вони залишили папку з документами, в якій згодом потерпіла виявила аркуші чистого паперу.

У рамках досудового розслідування за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) правоохоронці проводять розшукові заходи щодо встановлення осіб зловмисників та їхнього місця перебування.

Поліцейські вкотре звертаються до громадян бути обачними у спілкуванні з будь-яких питань із незнайомими, особливо, коли це стосується коштів. Якщо особа виявилася вам підозрілою, одразу звертайтеся на спецлінію «102».