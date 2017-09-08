На Рівненщині внаслідок ДТП загинув чоловік, іще один — у лікарні

На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» восьмого вересня після опівночі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення легкового авто з підводою 54-річний чоловік отримав травми несумісні з життям.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що неподалік села Полиці 34-річний водій «ВАЗ 21703», житель Володимирця, здійснив наїзд на гужову підводу, яка виїхала з другорядної дороги. Внаслідок ДТП 54-річний чоловік із села Сошники загинув на місці, а погонича, 44-річного жителя села Полиці, із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забоєм хребта госпіталізували у Володимирецьку центральну районну лікарню.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Як з’ясувалося, на гужовій підводі були відсутні світлоповертаючі елементи. Водій автомобіля за результатами освідування був тверезий.