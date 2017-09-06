Справа депутата Кудріна

Ситуація, навколо затримання депутата Рівненської міської ради Володимира Кудріна набирає обертів. Після того, як за нього було внесено заставу, у вівторок, 5 вересня була анонсована прес – конференція.

Однак в назначений час до журналістів вийшов однопартієць пана Кудріна, депутата Рівненської обласної ради Сергій Свисталюк. Він пояснив присутнім, що за станом здоров’я Володимир Кудрін не зміг прийти на захід, але на питання готовий відповісти …

Сергій Свисталюк зокрема заявив: – «Ми будемо захищати наших партійців, тому що в різних регіонах України фіксуються випадки тиску на активістів Радикальної партії Олега Ляшка, і випадок із депутатом Кудріним, може бути провокацією. Грошей, які ніби то були знайдені в приміщенні громадської організації, де був затриманий депутат, він не торкався і взагалі проведення обшуку не було належним чином оформлене. Також незрозумілою є ситуація із забудовником, у якого депутат, ніби то, вимагав гроші. Річ у тім, що ні сам депутат Кудрін, ні навіть уся фракція в міській раді не мають повноважень надавати дозволи на будівництво чи навпаки їх не надавати. Таким чином за що, ніби то, вимагалася сума в п’ять тисяч доларів незрозуміло. Це дійсно нагадує провокацію проти депутата, який займає принципову позицію і відстоює інтереси виборців. Хоча, ми і не можемо стверджувати, що пан Кудрін не винний, адже вину людини визначає лише суд. Принаймні на етапі досудового слідства партія організовує юридичну допомогу Володимиру Кудріну. Він наразі перебуває в Рівному і після усіх подій останнього тижня стан його здоров’я дійсно не є дуже добрим і це зрозуміло».

Таким чином можна констатувати, що справа Кудріна почала потрохи пояснюватися, хоча питань залишається ще дуже багато і будемо сподіватися, принаймні на деякі з них ми почуємо відповіді від самого депутата.