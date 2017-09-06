|
Рубрики
♥ Додати в "Закладки"
|
На Рівненщині унаслідок ДТП загинули четверо чоловіків
Повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» надійшло до поліції сьогодні, шостого вересня, близько сьомої ранку.
Попередньо, поліцейські з’ясували, що автомобіль «Opel Omega», рухаючись автодорогою поблизу села Масевичі Рокитівського району з невідомих поки причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем «DAF» з причепом.
Унаслідок зіткнення загинули четверо чоловіків з легкового автомобіля. За життя ще одного борються лікарі. Особи усіх учасників ДТП встановлюють правоохоронці.
На місці пригоди працюють слідчі та експерти.
Відділ комунікації поліції Рівненської області
Переглядів: 99
|Відповідно до статті 26 Закону України "Про інформаційні агентства" право власності на продукцію pika.rv.ua охороняється чинним законодавством України. Будь-яке копіювання, в т.ч. окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення інформації pika.rv.ua, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з нашого боку. Під час цитування інформації посилання на pika.rv.ua обов'язкове.