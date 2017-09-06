На Рівненщині унаслідок ДТП загинули четверо чоловіків

Повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» надійшло до поліції сьогодні, шостого вересня, близько сьомої ранку.

Попередньо, поліцейські з’ясували, що автомобіль «Opel Omega», рухаючись автодорогою поблизу села Масевичі Рокитівського району з невідомих поки причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем «DAF» з причепом.

Унаслідок зіткнення загинули четверо чоловіків з легкового автомобіля. За життя ще одного борються лікарі. Особи усіх учасників ДТП встановлюють правоохоронці.

На місці пригоди працюють слідчі та експерти.