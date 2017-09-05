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12:28 05.09.2017
Депутат Рівненської міської ради розкриває карти
Сьогодні о 14.00 год. в конференц-залі готелю "Мир" м.Рівне відбудеться прес-конференція за участю депутата Рівненської міської ради Володимира Кудріна та депутата Рівненської облради Сергія Свисталюка.
Запрошуємо всіх представників ЗМІ та громадськості!
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