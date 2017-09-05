Депутат Рівненської міської ради розкриває карти

Справа депутата Кудріна

Ситуація, навколо затримання депутата Рівненської міської ради Володимира Кудріна набирає обертів. Після того, як за нього було внесено заставу, у вівторок, 5 вересня була анонсована прес – конференці... На Рівненщині чоловік забив дружину до смерті

Учора, 20 серпня, у селищі Рокитне 38-річний чоловік під час сварки наніс тілесні ушкодження дружині, яка від отриманих травм померла у лікарні....