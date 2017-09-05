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У Рівному нетверезий водій збив піхошода
Учора, четвертого вересня, на вулиці Макарова водій автомобіля «Daewoo Lanos» збив пішохода, після чого зіткнувся з «Sitroen Jumpy». Поліцейські освідчили керманича легковика, який перебував у стані сп’яніння.
Слідчо-оперативна група встановила, що близько 19 години у подвір’ї багатоповерхівки на вулиці Макарова обласного центру 54-річний водій «Daewoo Lanos», житель Рівного, спочатку здійснив наїзд на пішохода, 59-річного рівнянина, а потім допустив зіткнення із зустрічним автомобілем «Sitroen Jumpy» під керуванням 27-річного місцевого жителя.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 59-річний пішохід отримав забої носа та травму голови, після надання медичної допомоги його відпустили.
Результати освідчення водія«Daewoo Lanos» показали 1,7 проміле, що перевищує допустиму норму у вісім разів.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Відділ комунікації поліції Рівненської області
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