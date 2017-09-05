Вулицями Рівного катався нетверезий водій з фальшивими документами

Патрульні зупинили нетверезого водія з підробними документами

В суботу вечері патрульним надійшла інформація з лінії 102 про те, що водій автомобіля BMW керує нетверезим.

Патрульні зупинили водія і при спілкуванні виявили у нього явні ознаки сп'яніння. 25-річний водій погодився пройти медичний огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння на місці зупинки транспортного засобу у присутності двох свідків. Результат огляду виявився позитивним – 0,31 проміле. На водія склали протокол за ст.130 КУпАП (керування в стані сп'яніння) та винесли постанову за ч.1 ст.126 КУпАП (за відсутність страхового полісу).

А також, при перевірці документів інспектори встановили, що свідоцтво реєстрації має явні ознаки підробки, а саме – символи та букви були нанесені кустарним способом та серія і номер свідоцтва реєстрації, номер кузова не співпадає із базою даних. Для подальшого з'ясування обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу.