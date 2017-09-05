На Рівненщині створено більше 200 додаткових місць для дошкільнят

З початку навчального року у сільських дитсадках Рівненщини запрацювали нові групи

Так, 30 дітей пішло до групи для дошкільнят у навчально-виховному комплексі, що у селі Світанок на Кореччині. НВК створений на базі місцевої реорганізованої школи. У групі облаштовані ігрова кімната та спальня, санвузол із душовою. Закуплена сучасна техніка, іграшки, меблі та навчальне обладнання.

Як повідомили в управлінні освіти і науки Рівненської ОДА, з початку року вже створено понад 200 додаткових місць у дитячих садках. Прогнозується, що до 2018 їх кількість збільшиться ще на шість сотень. Зокрема, заплановано завершити будівництво дитячого садка в Обарові Рівненського району, добудову до існуючого дошкільного закладу у смт Гоща, реконструкцію нежитлового приміщення під дитсадок у Новому Корці Корецького району, реконструкцію з добудовою дитячого садка у м. Радивилів.

Також ведуться будівельні роботи в дошкільнихзакладах у селі Дубляни на Демидівщині та Новомильську на Здолбунівщині.