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На Рівненщині створено більше 200 додаткових місць для дошкільнят
З початку навчального року у сільських дитсадках Рівненщини запрацювали нові групи
Так, 30 дітей пішло до групи для дошкільнят у навчально-виховному комплексі, що у селі Світанок на Кореччині. НВК створений на базі місцевої реорганізованої школи. У групі облаштовані ігрова кімната та спальня, санвузол із душовою. Закуплена сучасна техніка, іграшки, меблі та навчальне обладнання.
Як повідомили в управлінні освіти і науки Рівненської ОДА, з початку року вже створено понад 200 додаткових місць у дитячих садках. Прогнозується, що до 2018 їх кількість збільшиться ще на шість сотень. Зокрема, заплановано завершити будівництво дитячого садка в Обарові Рівненського району, добудову до існуючого дошкільного закладу у смт Гоща, реконструкцію нежитлового приміщення під дитсадок у Новому Корці Корецького району, реконструкцію з добудовою дитячого садка у м. Радивилів.
Також ведуться будівельні роботи в дошкільнихзакладах у селі Дубляни на Демидівщині та Новомильську на Здолбунівщині.
За повідомленням прес-служби
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