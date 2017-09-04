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Перець маринований з зеленню
Тетяна Хвиль
10:46 04.09.2017

Перець маринований з зеленню

Никакие, абсолютно никакие серьезные проблемы не задевают женщину так, как хрень, которую она сама себе только что придумала!

Для тих, хто ще не закрив свої консервні заводики цікавий рецепт маринованого перцю з зеленню. Дуже смачний, правда прийдеться присвятити трохи часу, але результат втішить.

На 6 0,5л банок:

3,5 кг болгарського перцю

великий пучок петрушки

3 великих головки часнику

перець горошком

лаврове листя

Маринад:

500мл води

500мл олії

80мл оцту

100гр цукру

3ст.л. солі крупного помолу під ніж

Для початку перець миємо, чистимо від насіння та перегородок, нарізаємо смужками, щоб було зручно їсти.

Все для маринаду складаємо в каструлю і доводимо до кипіння. Перець невеликими партіями опускаємо в маринад і бланшируємо 2-3 хвилини, тоді викладаємо в миску.

Зелень подрібнюємо, часник ріжемо пластинками.

На дно стерилізованих банок викладаємо кілька грошин перцю, лавровий листок, трохи зелені, трохи часнику, тоді викладаємо перець до половини банки, знову трохи зелені і часнику, тоді знову перець. Так робимо з усіма банками. Я дуже трамбувала, тому у мені вийшло 6 банок, можливо комусь знадобиться 7, а ось маринад залишиться, приблизно стакан, та менше його робити не варто, тому що буде незручно бланширувати перець.

Залишаємо банки, щоб вони охолонули, а тоді стерилізуємо по 15 хвилин. Перевертаємо і укутуємо ковдрою.

Прекрасне доповнення, яке звичний обід чи вечерю зробить не таким уже і звичним, а яскравим і смачним!

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!

Тетяна Хвиль

Перець маринований з зеленню

Перець маринований з зеленню

Перець маринований з зеленню

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