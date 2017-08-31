Презентація продукції на виставці: як домогтися успіху

Багато хто помилково думає, що брати участь у виставках або форумах несучасно, проте подібні заходи - прекрасний спосіб не тільки заявити про свій бізнес, а й зустрітися з потенційним клієнтом або партнером. Але просто організувати стенд мало, потрібно залучити до нього увагу відвідувачів. Якщо ви хочете знати, які методи працюють, а які ні, то ці поради для вас.

Не приносьте занадто багато продуктів для демонстрації

Кількість - не означає якість. Дуже часто люди, побачивши нагромадження з різних речей, просто проходять повз. Занадто складно зосередитися, коли очі розбігаються від розмаїття продукції, що виставляється, а вас буквально не видно з-за барикади. Виберіть кілька ключових товарів, найбільш яскраво і повно презентують вашу діяльність, для решти можете скласти каталог, брошури, мобільні виставочні конструкції (виготовляють на сайті standnelson.com.ua), візитки або ж підготувати відеопрезентацію, яка буде демонструватися на екрані стенда.

Зробіть ставку на шоу

Виставковий стенд - сцена, на якій має розгорнутися захоплююче дійство (презентація). Кожній речі - своє місце, у кожного товару своя роль. Виразна демонстрація продукції - запорука того, що людина не пройде мимо. Тому перед виставкою потрібно інвестувати в створення презентаційних матеріалів. Цей продукт буде володіти кількома особливостями: продавати сам себе і працювати довгий час після закінчення виставки.

Зрозумійте свого клієнта

Проведіть дослідження і зрозумійте, хто ваш клієнт. Вивчіть сферу його інтересів, слабкі місця, потреби, і при спілкуванні включите свого внутрішнього менеджера з продажу і запропонуйте клієнту рішення його проблем. Так як це не магазин, то діяти потрібно швидко, але тактовно. Найкращий спосіб для реалізації цього: підготувати короткий презентаційне повідомлення і список супутніх питань. Наприклад, якщо ви продаєте швабри, покладіть кращий зі своїх зразків на видному місці. Коли відвідувач виставки запитає, чим ви займаєтеся, у вас повинен бути заготовлений короткий текст: «Це наші супершвабри, які завдяки їх особливій конструкції вбирають на 10% більше вологи, ніж звичайні, вода з них не стікає, а підлогу миється вдвічі швидше, ніж якби ви робили це традиційним способом». Як правило, подібна тирада є в запасі у всіх. Але потім дуже часто відбувається одна і та ж помилка: працівник стенду замовкає і чекає навідних запитань. Клієнт не знаходить що запитати і йде. Запам'ятайте, питання повинні ставити ви самі: а який шваброю ви користуєтеся, скільки часу ви витрачаєте на прибирання, чи не хочете ви заощадити витрати зусилля? Головне - втягнути потенційного клієнта в розмову.

Визначтеся з завданнями участі у виставці

Ви прийшли продавати? Вивчити своїх клієнтів? Знайти клієнтів? Отримати перший досвід? Подивитися на інших? Всі ці питання вимагають відповідей, так як в залежності від них потрібно буде вибудувати стратегію присутності на виставці. Не намагайтеся осягнути все відразу, це не вийде. Визначтеся зі своїми бажаннями, збудуйте систему питання-відповідь і дійте по складеному заздалегідь планом. Як правило, виробник товарів на виставці продає, а виробник послуг - заявляє про себе.

Сформуйте правильні уявлення про місце проведення

Ваш стенд матиме конкретне положення в просторі і технічне оснащення: відразу навпроти входу або в кутку, в першому ряду або далекому, стенд буде просторим чи ні, перед ним буде вузький прохід або відкритий майданчик, чи достатньо там розеток, чи є можливість підключення до інтернету, чи буде підсвітка, демонстраційний екран або хоча б проектор і т.д. Всі ці нюанси потрібно дізнатися заздалегідь і врахувати при розробці інсталяції, щоб підкреслити достоїнства продукту і зорієнтуватися в доступних способах залучення відвідувачів.

Найміть дизайнера

Це, мабуть, найважливіший рада. Ви можете добре знати свій бізнес і мати високі навички продажів, але ви все одно не дизайнер. У той час як виставка - місце, де зустрічають по одягу. Зазвичай участь у виставках платна, тому щоб отримати очікувану віддачу від вкладень, довірте оформлення стенду професіоналу (NELSON™). Його завдання - зупинити перехожого; і він знає, як це зробити, а ви ні.