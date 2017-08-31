Вірменські соління

Если женщина что-то просит, надо ей это обязательно дать. Иначе она возьмет это сама.

Сучасна дієтологія і нутриціологія говорять про те, що маринади, і все що має у складі оцет шкідливе для здоров»я. Це незважаючи на вид оцту і його ціну. Використовувати оцет чи ні – кожен обирає для себе сам. Я використовую, але яблучний чи винний, дорогий – без термічної обробки, бюджетний – з термічною. Але і різноманітних солінь ми теж робимо чимало. Наприклад, за вірменським рецептом.

Солити можна всі овочі, які подобаються. Я беру огірки, цвітну капусту, моркву, баклажан, болгарській перець. Можна і кабачок, і шпарагівку, і гіркий перчик, і селеру, і пастернак. На все ваша фантазія і смак.

Пропорції даю загальні, тому що багато залежить від закладки овочів.

Отже, овочі помили, порізали на шматочки, які зручно буде їсти. Заклали все в стерилізовану банку, зверху кладемо листя хріну, зонтики кропу, я ще кладу листя смородини і вишні, кілька зубчиків часнику. Заливаємо все розсолом. Для нього закип»ятити воду із сіллю, на 1 л води 1 ст.л. крупної солі. На 1,5 л банки мені знадобилося приблизно 800мл розсолу, тому зробіть трохи більше.

Залили овочі гарячим розсолом і залишили в спокої на 3 доби. Розсіл помутніє.

Потім розсіл злили, але заміряли його об»єм. І додаємо свіжу воду та сіль, на 1л злитого розсолу 100мл води і 3 гр. крупної солі. Закип»ятили новий розсіл, залили овочі і відразу закрили кришками.

Все, зимою хрумкі, солоненькі овочі до обіду будуть як ніколи доречні, головне не лінуватися.

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!