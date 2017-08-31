Як "народні цілительки" "працюють" на Рівненщині

«Народні цілителі» викрали у пенсіонерки з Дубровиччини майже вісім тисяч гривень

До поліції повідомила донька потерпілої 75-річної жительки села Удрицьк, що після візиту двох підозрілих жінок, її мати виявила відсутність грошових коштів.

Поліцейські на місці події встановили, що господиня проживає у будинку разом із 86-річним чоловіком. Коли близько восьмої ранку до них навідалися непрохані гості, обоє перебували у будинку.

Дві жінки, переступивши поріг оселі, почали запевняти господиню, що вони є цілителями і можуть зняти порчу, яку на них навели. З їхніх слів, порча пов’язана із грішми, тож «працювати» потрібно на коштах. Пенсіонерка, не вагаючись, дістала свої заощадження у сумі 12 тисяч гривень. Провівши певний обряд, жінки вручили в руки сторінку газети і наказали чоловіку йти в кінець городу. А господиня, за так званим обрядом, повинна була чекати результату на подвір’ї.

Невдовзі «цілительки» поспіхом залишили господарство і зникли в невідомому напрямку. Оговтавшись, пенсіонерка виявила відсутність коштів у сумі сім з половиною тисяч гривень.

Про подію одразу сповістила доньку, яка проживає у цьому ж селі.

За фактом крадіжки розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України.

Поліцейські вкотре застерігають одиноких та осіб похилого віку не впускати до оселі незнайомих і підозрілих осіб та не вступати з ними в розмову.