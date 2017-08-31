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У Сарнах затримали підозрювану в збуті наркотиків
У рамках розслідування кримінального провадження за фактом незаконного обігу наркотичних засобів правоохоронці провели оперативну закупку у 36-річної мешканки райцентру. Вона продала п’ять грамів марихуани за 200 гривень.
Жінка, громадянка сусідньої держави, близько двох років проживає у Сарнах і вже неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців за незаконний обіг наркотиків. Із її слів, посвідку на постійне місце проживання в Україні вона залишила як заставу у ломбарді.
За частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування, у ході якого слідчі встановлюватимуть походження наркотичного засобу та осіб, причетних до злочину. Зловмисниці повідомлено про підозру та затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тепер їй загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.
Вилучену наркотичну речовину відправлено на дослідження у Рівненський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.
Поліцейські з’ясовують також і законність перебування її на території України.
Відділ комунікації поліції Рівненської області
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