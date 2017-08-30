Цифровий друк візиток – доки ви чекаєте

Швидкий друк візиток стає можливим завдяки цифровому друку. Використовуючи сучасне обладнання, цифрова друкарня VPM-Поліграф друкує візитки за лічені хвилини, залежно від тиражу. Вже пройшов той час, коли необхідно було замовляти мінімальний тираж – тепер доступне виготовлення візиток від одного екземпляру.

Друк візитних карток – вибір матеріалів

Зробити візитку унікальною – це просто. Сьогодні доступний широкий вибір матеріалів, з яких виготовляються візитки:

Дизайнерський папір;

Крейдяний папір;

Щільний папір;

Пластик.

Візитки можуть мати одно чи двосторонній повнокольоровий друк. Цифровий друк дозволяє не тільки забезпечити високу швидкість друку, але й високу якість зображення та широку гамму кольорів, яка зазвичай не досяжна звичайному офсетному друку.

Візитні картки також можуть мати тиснення фольгою та ембосування. Такий ефект дозволить підкреслити важливі елементи дизайну, виділити логотип компанії чи ініціали. Тиснення робиться металевою фольгою – золотою, срібною чи голографічною. Ембосування застосовується для пластикових візиток, роблячи об’ємними цифри чи літери англійського алфавіту. За бажанням також можна обрати колір фольги.

Ламінування додає особливого ефекту вашій візитній карті. Ви можете обрати глянцеве чи матове ламінування візиток. Ламінація придає візитці щільності, робить більш міцною, захищає від забруднень та намокання. Ламінування подовжить термін служби візитки.

Вибір форми та розміру

Стандартні розміри візиток 90х50 мм, 90х55 мм, 85х55 мм. Але якщо ви бажаєте виділитися, то можете сміливо замовляти візитки нестандартного розміру та форми. Квадратні, прямокутні, круглі, овальні візитки – це все можливо з фігурною висічкою. Ви може виділити окремі елементи дизайну візитної карти, замовляючи фігурну висічку.

Дизайн візитної карти

Розробка дизайну візитної карти – важливий крок в створенні ефективної візитки. Якщо ви не маєте змоги самостійно зробити якісний дизайн – довіряйте цю справу професіоналам. Хороший дизайнер допоможе створити візитну картку, яка буде відповідати вашим побажанням та тенденціям сучасної поліграфії.

Використовуючи новітні технології при виготовленні візитних карток, можливо досягти найкращого ефекту – ваша візитка буде працювати без зайвих зусиль. Доки ви чекаєте, ваші конкуренти друкують найкращі візитки вже зараз!