Нотариальный перевод: что означает и в каких случаях необходим

Бывают ситуации, когда только лишь качественного перевода документов недостаточно. Целый рад организаций разных стран требует приложить нотариальный перевод документации. Лучше всего обращаться в агентства переводов с надежной репутацией и с предоставлением комплексных услуг, куда входит также заверение перевода у нотариуса. Если вы ищете такое бюро переводов в Киеве, Подол – тот район, где находится агентство «ЛЕВ».

Нотариальное заверение необходимо в тех случаях, когда перевод документов должен иметь такую же юридическую силу, как и оригинал. Подпись специалиста, который выполнил эту работу, должна быть удостоверена нотариусом. В готовом переводе не должно быть никаких ошибок, опечаток, искажений содержания, необходимо полное соответствие оригиналу как по смыслу, так и по оформлению. Почему выгоднее обращаться в агентство за двумя услугами сразу? Причина в том, что такое агентство как «ЛЕВ» уже многие годы сотрудничает с одними и теми же нотариусами в разных районах столицы, поэтому переводчики уже занесены в регистрационный реестр. Это значительно экономит время, потому что нотариусу не нужно каждый раз проверять личность исполнителя, изучать его документы, подтверждающие соответствующую квалификацию.

Но прежде чем обращаться за подобными услугами в бюро переводов, заказчику важно сначала самому удостовериться в том, какие конкретно документы требует организация, куда он собирается предоставлять их перевод. Также спросите, следует ли сразу же делать нотариальное заверение или нет. Если вам нужен нотариальный перевод документов, Подол – то место, где вы найдете компанию «ЛЕВ».

Важно также учитывать некоторые нюансы в отношении нотариального заверения. Например, заверить можно только официальные документы, а личная переписка, инструкции, какие-то информационные материалы не подлежат этой процедуре. Агентство «ЛЕВ» предлагает несколько вариантов услуг по нотариальному заверению документов. А именно, такой заверке могут подлежать: верность перевода, фотокопии документа, одновременно и то и другое вместе. Как видно, нотариальный перевод документов имеет свои особенности и относится к категории актуальных услуг. Список документов, которые подлежат нотариальной заверке достаточно широк, как для физических, так и для юридических лиц. Поэтому о пакете документации необходимо узнавать в соответствующих инстанциях заранее.