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21:27 29.08.2017

Як захистити дачу від злому

Добре мати будиночок в селі! Але реалії сучасного життя такі, що будиночок цей потрібно захистити від непроханих гостей. Звичайно, зломщиків-професіоналів навряд чи щось зупинить. Але запобігти найбільш поширені побутові крадіжки, зробити будинок неприступним для бомжів - цілком можливо.

Захист вікон від злому

Вікна - найбільш вразлива частина будинку. Тому для захисту від непроханих візитерів їх закривають металевими гратами установить решетки на окна в Киеве і віконницями. Недоліком металевих решіток є те, що під час пожежі вони не залишать людям, відрізаним від дверей вогнем, шансу вибратися на вулицю через вікно. Що ж стосується металевих жалюзі і рольставні, то вони не забезпечують захист від злому, але можуть на психологічному рівні відлякати тих, хто надумає нелегально пробратися в будинок. Металеві жалюзі і рольставні здатні досить довго протистояти натиску зломщиків.

Несподіванкою для злодіїв можуть стати протизламні елементи вікон - фурнітура та особливі склопакети, у яких замість звичайних встановлені загартовані стекла і триплекси. Розбити триплекс вкрай складно: він тріскається, але не розсипається на осколки. Загартоване скло - найміцніше з усіх світлопрозорих матеріалів, але на відміну від триплекса, якщо його розбити, воно розсипається.

Не зумівши розбити скло, грабіжники можуть спробувати віджати стулку або балконні двері. Однак якщо у вас встановлені віконні системи з противовзломной фурнітурою, ця затія успіхом не увінчається. Навіть стандартні фурнітурні елементи виробники часто постачають противовзломними конструкціями. Наприклад, сталевими запірними планками, які здатні витримувати додаткові навантаження, а також противовзломними грибовидной форми замикаючими цапфами. Зчіплюючись з відповідною планкою, вони перешкоджають віджимання стулки. Вибираючи вікно, врахуйте, що розташовуватися запірні цапфи на віконній стулці повинні хоча б з трьох сторін. Так як зломщики можуть намагатися висвердлити з пластикового вікна ручку, найкраще встановлювати ручки з замком зі сталі. Корисними будуть і спеціальні елементи, які захищають віконні петлі, або варіанти, що передбачають приховане розташування петель.

Нарешті: вибираючи вікна, звертайте увагу на те, як вони кріпляться у віконному отворі. Якщо матеріал стіни пухкий або вікно «сидить» виключно на піні монтажній, то проникнути в будинок можна, просто висмикнувши або видавав цілком весь віконний блок. Надійне кріплення забезпечують анкерні пластини. Підбирають їх під конкретний віконний отвір. Врахуйте, що в первісну комплектацію вікна пластини можуть не входити. Але перед установкою віконної конструкції монтажники виїжджають на місце, оцінюючи розмір і вигляд отвору, наявність або відсутність в ньому чвертей, і можуть підібрати і анкерні пластини.

Як зробити двері міцними і надійними?

Двері - ще один порівняно легкий шлях для зловмисників. Тому вибираючи в магазині вхідні двері, потрібно вивчити її характеристики: не тільки теплоутримуючу здатність, що важливо в нашому кліматі, але і взломостійкість, і стійкість до механічних пошкоджень.

Міцність дверей залежить від її каркаса, укріпленого за допомогою додаткових ребер жорсткості - поперечних і поздовжніх перекладин (чим більше їх зроблено, тим двері надійніше). Зовнішню сторону дверей роблять з сталевого листа товщиною від півтора до п'яти міліметрів.

У монолітних бетонних стінах монтажники за бажанням замовника можуть розширити дверний проріз. У дерев'яних будинках двері монтують в уже готовий проріз. З огляду на особливих властивостей дерев'яних конструкцій (зміна в розмірах під зовнішніми впливами) в отвір встановлюють металеву раму і вже в неї монтують вхідні двері. Рама виключає деформацію отвору при зміні погодних умов і при усадці будинку не змінює свого положення.

Корпус двері на коробку навішують за допомогою різних конструкцій петель, і переважно саме внутрішніх: це збільшує взломоустойчивость двері. Для дверних полотен з вагою до 100 кг з метою забезпечення надійності кріплення досить встановити дві петлі з опорними підшипниками. Вони продовжують термін служби двері, до того ж завдяки їм вона закривається щільніше і без шуму.

Замки для металевих дверей

Замки - без них, зрозуміло, жодна сталеві двері не забезпечить належного захисту. І чим замків більше, тим вище взломоустойчивість двері. Всі замки ділять на кілька класів надійності, і якщо найпростіші з них професійний домушник може відкрити за кілька секунд, то зі складними навіть «досвідченому майстрові» доведеться повозитися.

Для сталевих дверей, на думку фахівців, найкраще підходять замки сувальдного типу. У процесі відкривання такого замку сувальди, тобто пластини, взаємодіють з борозенками ключа. Кількість нарізок на ключі, а також їх форма відповідають числу і особливостям сувальд. У циліндрових врізних замків в механізмі є стопорні штифти, кількість яких дорівнює кількості поглиблень на ключі. Найнадійнішим вважається замок, що володіє не менш, ніж п'ятьма поглибленнями: до такого замку підробити ключ майже неможливо. Для більшої безпеки в одних дверей рекомендується комбінувати замки різних типів.

Для додаткового захисту циліндрових замків на них встановлюють броненакладки, які бувають двох видів - накладні і врізні. З точки зору надійності врізні ефективніше. Усередині циліндра розташовується обертається пластина з 3-міліметрової загартованої сталі з прорізом для ключа. Пластина захищає циліндричну частину замка від висвердлювання і вибивання.

Вважається, що найнадійніші замки виробляють ізраїльська компанія Mul-T-Lock, фінська фірма Abloy Oy і італійська ISEO Serrature. У них використані хитромудрі конструкції і високоміцні сплави, які перешкоджають вибивання, висвердлювання личинки і іншим впливам. Як вважають багато фахівців, антирейтинг надійності замків, очолюють китайські виробники - насамперед через використання низькоякісних сплавів.

Охоронна сигналізація для дачі

Якщо для забезпечення безпеки будинку традиційних пасивних засобів захисту виявляється вже недостатньо, доводиться використовувати охоронні сигналізації. Розраховані автономні системи на те, що злочинці злякаються спалахів, звуків сирени, і відмовляться від своїх намірів пробратися в будинок. Але якщо ваше житло знаходиться на значній відстані від інших жилих будинків, то подібний спосіб захисту, швидше за все, виявиться не дуже ефективним.

Централізовані системи підключаються до пульта приватного охоронного підприємства або охорони відомчого МВС, співробітники якого після сигналу прибудуть на місце відповідного злочину. Укладаючи договір, варто уточнити швидкість прибуття групи оперативного реагування, вартості послуги, а також вимоги, що пред'являються охоронною службою до дому і сигналізації.

Перш за все, має сенс постановити датчики, які реагують на відкривання віконної стулки, звук розбитого скла або вібрацію, а також на відкривання вхідних дверей. Повідомлення про проникнення в будинок передаються по різних каналах зв'язку - це може бути інтернет, телефонна лінія або GSM-канал (є дані, що останній нескладно заглушити за допомогою недорогої апаратури). Централізовані охоронні сигналізації мають ще одну дуже корисну функцію - за невелику додаткову доплату їх оснащують датчиками, чутливими до диму, тепла або відкритого вогню, сигналізуючи про пожежу.

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