Правила експлуатації пластикових вікон

Купуючи та встановлюючи пластикові вікна в Житомирі, споживачі в першу чергу звертають увагу на якість конструкції, престиж компанії-встановника і гарантії. Найчастіше при цьому питання догляду та профілактичних робіт залишається в тіні.

Купуючи та встановлюючи пластикові вікна в Житомирі, споживачі в першу чергу звертають увагу на якість конструкції, престиж компанії-встановника і гарантії. Найчастіше при цьому питання догляду та профілактичних робіт залишається в тіні. Насправді ж від правильності користування багато в чому залежить і термін експлуатації вікон.

Основні рекомендації по експлуатації

Товари з профілем з ПВХ не вимагають особливого догляду. Вони не доставляють незручностей при експлуатації і чищенні. Однак тут все ж є свої нюанси:







Віконні стулки найкраще мити теплою мильною водою, не використовуючи розчинники, бензин, ацетон або абразиви. Також можна користуватися спеціальними миючими засобами, призначеними для пластикових вікон. Це захистить від зміни кольору покриття або його передчасному руйнуванню.

Слід уникати сильних ударів, відколів, тріщин або подряпин на зовнішній поверхні профілю. Значні пошкодження можуть привести до того, що з вікна почне дути в вітряну або холодну погоду.

Не можна вішати на ручки ті чи інші важкі підвіски, притуляти сторонні предмети до самих вікон. Удари і інші механічні пошкодження також можуть стати причиною поломок.

Не слід намагатися самостійно усунути поломки навіть після закінчення гарантійного терміну!

Особливого догляду вимагають тільки фурнітура та ущільнювачі.

Догляд за фурнітурою

Щоб фурнітура вікон пропрацювала довго і без збоїв, «Оконич» рекомендує щорічно змащувати її за допомогою технічного масла. Його наносять пензликом або губкою на всі рухомі частини ручки і внутрішніх затворів. Щоб змастити внутрішні елементи, необхідно нанести масло в отвори навколо робочого вузла, а потім привести його в дію. Що стосується деталей якi трутся, то їх обробляють тільки засобом на силіконовій основі або вазеліном.

Протягом усього користування слід систематично чистити фурнітуру і стежити, щоб всередину не потрапляли пил, бруд або фарба. Очищення можна проводити і побутовими засобами. Важливо: вони не повинні містити кислоти або речовини, які можуть зруйнувати антикорозійний шар.

При закриванні або відкриванні вікна не забувайте акуратно притримувати раму рукою.

Серйозніші процедури по догляду (настройка, переклад в літній або зимовий режим, заміна тих чи інших частин, установка і зняття елементів, що відкриваються) повинні проводити фахівці.

Догляд за гумовими ущільнювачами

Найчастіше саме гумові ущільнювачі мають менший термін експлуатації, ніж інші частини віконної конструкції. При правильній експлуатації можна продовжити цей термін до часу використання всього вікна.

В першу чергу слід подбати про захист елементів від висихання і розтріскування. Вони зявляются із-за того, що в дрібні тріщини на ущільнювачі потрапляє рідина від дощу або снігу. При сильних морозах ця рідина кристалізується і фактично розриває гуму зсередини. Згодом невеликі тріщини тільки збільшуються, розширюються і поглиблюються всередину ущільнювача. Результати пошкодження настільки серйозні, що гума не витримує і лопається або рветься навіть при невеликих навантаженнях.

Щоб запобігти розтріскування, двічі на рік ущільнювачі чистять від бруду, пилу і шкідливих суспензій в повітрі (вони потрапляють на гуму разом з опадами) за допомогою сіліконсодержащіх засобів. Силікон при низьких температурах не кристалізується, а навпаки, забезпечує захисний шар для відштовхування води. У домашніх умовах спецзасоби можна замінити і звичайною касторовою олією. Усувати забруднення можна виключно спеціалізованими або мильними розчинами, розчинники використовувати не можна.

Як запобігти запотівання?

Запотівання можна запобігти за допомогою дотримання простих правил провітрювання приміщень:







Щоранку кімнату провітрюють 10-15 хвилин, повністю розкривши вікно. Це необхідно навіть взимку. Ранкове провітрювання знижує рівень вологості на довгий термін, при цьому не викликаючи значного зниження температури повітря.

2-3 рази на день потрібно додатково провітрювати приміщення (вікно можна повністю не відкривати).

Не закривайте міжкімнатні двері щільно - це забезпечить додаткову вентиляцію повітря в усьому будинку.

Не перекривайте потік теплого повітря від батарей або опалювальних приладів до скла.

Пам'ятайте, що експлуатація пластикових вікон і притримування всіх правил багато в чому визначає термін служби конструкції. Тому тільки від вас залежить, як довго прослужать навіть найякісніші вікна!