Як привезти товар з Китаю оптом швидко, недорого, в стислі терміни?

Доставка оптових партій товару з надійною транспортною компанією - це завжди безпечно. А з міжнародної транспортної компанією «Укр Китай Коммуникейшн», фахівці якої відмінно знають, як привезти товар з Китаю оптом за оптимальним маршрутом з мінімізацією накладних витрат - ще й вигідно!

Варто мати справу з компаніями, які мають багаторічний досвід організації транспортування великих партій товарів з КНР і багатьох інших країн і точно знають, чого чекають від нас замовники. Якщо ви не володієте достатнім досвідом і знаннями про те, як привезти товар оптом з Китаю, проконсультуйтеся зі спеціалістами Укр Китай Коммуникейшн http://www.ukr-china.com/. Вони зроблять усе можливе, щоб ви отримали вантаж вчасно, в цілості й схоронності і без всяких турбот.

На які послуги бажано звернути увагу при виборі транспортної кампанії:

- перевезення в складі збірних вантажів за найвигіднішими цінами;

- можливість відстежити переміщення вантажу;

- оформлення документації, в тому числі при ввезенні товару з Китаю для юридичних осіб;

- прозорість цін (скільки коштує митне оформлення, документація, тимчасове зберігання на складах, навантаження-розвантаження - все, з чого формується ціна доставки).

Крім того, варто мати можливість вибору способу транспортування вантажу, чого не можуть дозволити собі невеликі компанії або посередницькі організації. Але який би варіант ви не вибрали (доставку морем, автотранспортом, літаком, з/д), ціни мають залишаться для вас доступними і вигідними.