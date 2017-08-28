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Сливи скибочками у сиропі
Тетяна Хвиль
12:33 28.08.2017

Сливи скибочками у сиропі

С точки зрения биологии, если что-нибудь вас кусает, оно, скорее всего, женского пола.

Варення полюбляють майже усі, а хто просто не любить варення, згадує про нього пізньої осені, коли за вікном розривається вітер і ніяк не вщухає дощ і хочеться тепла, душевної компанії з пузатим чайником на столі, ароматною булкою і запашним варенням. О, тепер варення точно люблять всі, головне не полінуватися влітку. Ну а поки на ринку можна купити сливи, пропоную варння зі слив, а точніше сливи дольками, до чаю – те, що треба.

На 4 0,5 л банки і трошки залишиться на пробу:

1,5 кг слив

700 гр. -1 кг цукру (залежить від того, якої густини сироп ви хочете, чим більше цукру, тим густіший)

1 ст.л. соди на 1 л води (мені знадобилося 1,5 л води)

Для початку сливи миємо, звільняємо від кісточок. Соду розводимо у звичайній воді з-під крану, заливаємо сливи і залишаємо на добу. За добу сливи добре промиваємо. Цей крок для того, щоб ущільнити м»якоть сливи, щоб у процесі варки вона зберігала форму, у нас в рецепті ж заявлені дольки! Це буде зрозуміло на дотик.

Сливи засипаємо цукром і залишаємо, щоб пустився сік, у мені це зайняло годин 7.

Тоді каструлю зі сливами і соком ставимо на середній вогонь, доводимо до кипіння і тримаємо 5 хвилин. НЕ ПОМІШУЄМО! Каструлю зняли в огню і дали повністю охолонути, потім знову до кипіння і 5 хвилин на вогні, повністю охолодили. Так робимо ще раз, і тепер можна помішати ложкою.

Гаряче варення розливаємо в стерилізовані банки, зберігаємо у темному місці.

Сливи з сиропу швидше нагадують цукати, тому діапазон використання значно зростає, все залежить від вас і вашої фантазії.

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!

Це ще кілька рецептів варення і джемів:

Джем з персиків

Апельсиновий конфітюр

Яблучний мармелад

Айвове варення

Варення з ревеню та полуниці

Вишневе варення

П»яний конфітюр

Грушовий конфітюр

Варення Чорнослив в шоколаді

Чорничний джем

Тетяна Хвиль

Сливи скибочками у сиропі

Сливи скибочками у сиропі

Сливи скибочками у сиропі

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