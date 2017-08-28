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У Рівному проводять безкоштовні екскурсії
Пропонуємо Вашій увазі розклад безкоштовних екскурсій, що будуть проводитись РОУНБ вулицями міста.
03.09 - вул. С. Петлюри
10.09 - Парк ім. Т. Г. Шевченка
17.09 - вул. Шкільна
24.09 - вул. Драгоманова
Збір біля фонтану обласної бібліотеки, вул.Короленка,6
відділ маркетингу та наукової роботи Рівненської ОУНБКоментарі:
Тотошка: о котрій годині хоч той збір проходить, а то доба довга)))) (20:34 28.08.2017)
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