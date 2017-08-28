На Рівненщині у ДТП загинула людина

Учора, 27 серпня, на автодорозі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У результаті перекидання автомобіля 41-річний костопільчанин отримав травми несумісні з життям.

Слідчо-оперативна група на місці події з’ясувала, що на об’їзній дорозі неподалік міста Костопіль у результаті заносу автомобіль «Peugeot Expert» перекинувся у кювет. Попередньо встановлено, що транспортним засобом керував 41-річний костопільчанин, який помер у кареті швидкої медичної допомоги. 42-річний житель райцентру, який перебував у салоні авто, отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої. Після надання допомоги у Костопільській центральній районній лікарні, від госпіталізації відмовився.

Відомості за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження поліцейські з’ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Транспортний засіб доставлений на територію Костопільського відділення поліції.