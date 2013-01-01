|В Рівному на пішохідному переході збили бабусю з онуком (848)
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими поблизу Луцького кільця надійшло до поліції сьогодні, 11 серпня, близько 11 години....
|На Рівненщині чоловік забив дружину до смерті (465)
Учора, 20 серпня, у селищі Рокитне 38-річний чоловік під час сварки наніс тілесні ушкодження дружині, яка від отриманих травм померла у лікарні....
|У ДТП на Рівненщині травмувалися підлітки (471)
Поблизу села Друхів Березнівського району 20 серпня близько 23-ї години сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали двоє підлітків: водій та пассажир мотоцикла....
|В Рівному перекриватимуть вулиці (307)
24 серпня на День Незалежності центр міста буде традиційно перекритим...
|Де і як рівняни святкуватимуть (315)
Програма заходів
з відзначення в м. Рівному 26-ї річниці Незалежності України...
|На Рівненщині у ДТП загинула людина (158)
Учора, 27 серпня, на автодорозі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У результаті перекидання автомобіля 41-річний костопільчанин отримав травми несумісні...
|У Рівному проводять безкоштовні екскурсії (132)
Пропонуємо Вашій увазі розклад безкоштовних екскурсій, що будуть проводитись РОУНБ вулицями міста....
|Рівненські ліси збагатили бюджети (99)
Протягом 7 місяців 2017 року лісокористувачі Рівненської області сплатили до бюджетів усіх рівнів 28,7 млн.грн....