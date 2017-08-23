Олас
Ціни на пальне АЗС "Олас"
ДП19.95 грн
А-95 преміум24.90 грн
А-9522.00 грн
А-9221.45 грн

Рубрики
• Усі
• Події
• Рецепти
• Політика
• Економіка
• Суспільство
• Бізнес
• Освіта
• Культура
• Спорт
• Корисні поради
• Це цікаво

ПіКа -

♥ Додати в "Закладки"
Популярне

В Рівному на пішохідному переході збили бабусю з онуком (786)

На Рівненщині знайшли немовля у шкільній вбиральні (580)

Пікулі (578)

Чорнично-абрикосові кекси (541)

Володимирецькі поліцейські встановили породіллю, яка викинула немовля у вбиральню (521)

Ск»ячаттіна із цукіні (523)

У Рівному на вулиці знайшли артилерійський снаряд (519)

Салат- гриль (522)

Кокосові сирники (518)

В Рівному зупиниться рух тролейбуса (515)

Літній суп Таратор (Джаджик) (505)

В Рівному патрульні виявили автомобіль, який перебуває у розшуку (500)

Через порушення правил дорожнього руху у Рівному семеро людей опинилися у лікарні (497)

Студенти Рівненського “Водніка” зможуть оплачувати навчання і проживання в гуртожитку зі свого смартфону (493)

Персиковий крем-оцет для гурманів (501)

Морозиво з персиковою карамеллю (491)

На Рівненщині шахраї вимагають гроші від імені ОДА (493)

На Березнівщині чоловік ледве не зарізав власну дружину (498)

Поліцейські розшукують жінку, яка загубилася в лісі Рівненського району (492)

У жителя Рівного вилучили арсенал зброї (492)
В Рівному перекриватимуть вулиці
09:57 23.08.2017

В Рівному перекриватимуть вулиці

24 серпня на День Незалежності центр міста буде традиційно перекритим

З 11:00 і до 22:00 буде перекритий рух механічних транспортних засобів вул.Соборною на відрізку від Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу до перехрестя вул.Соборної і П. Дорошенка.

Також, на кількох центральних вулицях Рівного буде перекритий рух транспорту на півтори години через проведення благодійного забігу у вишиванках за маршрутом від Майдану Незалежності – вул. Чорновола – вул. Ст. Бандери – Княгині Ольги – вул. Соборна – Майдан Незалежності. Рух буде перекритий з 17:00 до 18:30.

Просимо врахувати при плануванні маршрутів.

#патрульнаполіція #rivnepolice

Система Orphus
<<- Попередня статтяНаступна стаття - >>

Переглядів: 232

Додайте коментар:

защитный код
В Рівному на пішохідному переході збили бабусю з онукомВ Рівному на пішохідному переході збили бабусю з онуком (786)
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими поблизу Луцького кільця надійшло до поліції сьогодні, 11 серпня, близько 11 години....		На Рівненщині чоловік забив дружину до смертіНа Рівненщині чоловік забив дружину до смерті (392)
Учора, 20 серпня, у селищі Рокитне 38-річний чоловік під час сварки наніс тілесні ушкодження дружині, яка від отриманих травм померла у лікарні....
У ДТП на Рівненщині травмувалися підліткиУ ДТП на Рівненщині травмувалися підлітки (391)
Поблизу села Друхів Березнівського району 20 серпня близько 23-ї години сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали двоє підлітків: водій та пассажир мотоцикла....		В Рівному перекриватимуть вулиціВ Рівному перекриватимуть вулиці (231)
24 серпня на День Незалежності центр міста буде традиційно перекритим...
Де і як рівняни святкуватимутьДе і як рівняни святкуватимуть (243)
Програма заходів з відзначення в м. Рівному 26-ї річниці Незалежності України...		Рівнянин спробував вкрасти снікерсиРівнянин спробував вкрасти снікерси (436)
Близько 23:00 години зі служби 102 надійшло повідомлення від супермаркету, який перебуває під охороною Управління поліції охорони в Рівненській області....
У господарствах Рівненщини тривають заходи проти поширення африканської чумиУ господарствах Рівненщини тривають заходи проти поширення африканської чуми (124)
У приватних господарствах у селі Острівці, що у Дубровицькому районі, вилучили та знищили безкровним методом 6 голів свиней...		Рівнянам пропонують культурний відпочинокРівнянам пропонують культурний відпочинок (111)
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека надсилає інформацію про заходи, які відбудуться з 21 по 27 серпня 2017 року:...
Сайт міського голови Рівного

Кулінарний конкурс

Кулінарний записник
Кулінарний записник Тетяни-чарівниці

Зареєструватися

Газета "Piвне-Ракурс"

Рекламна газета "Об`ява"



Блоги

Пишіть тут, про те, що Вас цікавить, ідеї, теми. Заходьте, тут буде кльово!

ПіКа -   ПіКа - (С) 2013-2016    Всі права захищено.
Відповідно до статті 26 Закону України "Про інформаційні агентства" право власності на продукцію pika.rv.ua охороняється чинним законодавством України. Будь-яке копіювання, в т.ч. окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення інформації pika.rv.ua, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з нашого боку. Під час цитування інформації посилання на pika.rv.ua обов'язкове.