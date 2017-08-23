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В Рівному перекриватимуть вулиці
24 серпня на День Незалежності центр міста буде традиційно перекритим
З 11:00 і до 22:00 буде перекритий рух механічних транспортних засобів вул.Соборною на відрізку від Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу до перехрестя вул.Соборної і П. Дорошенка.
Також, на кількох центральних вулицях Рівного буде перекритий рух транспорту на півтори години через проведення благодійного забігу у вишиванках за маршрутом від Майдану Незалежності – вул. Чорновола – вул. Ст. Бандери – Княгині Ольги – вул. Соборна – Майдан Незалежності. Рух буде перекритий з 17:00 до 18:30.
Просимо врахувати при плануванні маршрутів.
#патрульнаполіція #rivnepolice
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