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Де і як рівняни святкуватимуть
09:27 22.08.2017

Де і як рівняни святкуватимуть

Програма заходів з відзначення в м. Рівному 26-ї річниці Незалежності України

ДЕНЬ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА УКРАЇНИ

23 серпня 2017 року

Майдан Незалежності

09:00 - урочиста церемонія підняття Державного Прапора України

09:20 – «Шануй Український прапор» акція за ініціативи депутатів Рівнеради

Академічний український музично-драматичний театр

12:00 - урочисті збори та святковий концерт з нагоди 26-ї річниці Незалежності України

ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

24 серпня 2017 року

Свято-Покровський кафедральний собор, храми міста

08:00 - Божественна Літургія та молебень за Україну

«Алея Героїв» кладовища «Нове»

10:30 - панахида за загиблими та покладання квітів до могил Героїв Небесної Сотні та Героям, загиблим у зоні АТО

Майдан Магдебурзького права

11:10 - покладання квітів до пам’ятного знаку «Загиблим за Україну»

Майдан Незалежності

11:30 - спільний молебень за Україну «Боже, Великий Єдиний, нам Україну храни»

- урочисте покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку

- урочистості з нагоди 26-річчя Незалежності України «З Днем народження, державо!»

10:00 - вулична інсталяція «Ціна Незалежності»

10:00 - «Свято хліба - 2017». Організатор ТМ «Рум’янець»

14:00 - акція «Заспіваймо Гімн! Славимо Україну!» за ініціативи депутатів Рівнеради

14:00 - «Рівне - місто унікальних подій» - проект «СімПод» - «Рівне співає»

- фестиваль освітянських хорів «З Україною в серці»

14:00 - вулична імпреза - Театр живих скульптур «Галатея»

16:00 - «Оркестрів мідь вітає Україну» - плац-концерт духового оркестру Оперативного Командування «Захід»

17:00 - 18:15 - легкоатлетичний забіг у вишиванках «Rivne Patriotic Run 2017» (5 та 10 км)

18:15 - «Тобі, Україно, наша любов і пісні». Концертна програма творчих колективів міста, міського Будинку культури та Палацу культури

19:30 - «Шануй традиції, твори майбутнє» - гранд-шоу Палацу дітей та молоді

20:45 - мистецька акція «Пишаюся тобою, Україно!»

21:45 - міська акція «Заспіваймо Гімн України разом!»

22:00 - виконання Державного Гімну України

Бульвар Незалежності

11:00 - 20:00 - «Алея майстрів». Виставка робіт майстрів декоративно-ужиткового

- мистецтва майстер-класи майстрів декоративно-ужиткового мистецтва

- інформаційна акція від Рівненського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги.

КЗ «Міський Будинок культури» (вул. Соборна, 3д)

(виставкова зала)

10:00 - 17:00 - «Я люблю своє місто, я люблю свій край» - VI Кубок Рівного з фотомистецтва: виставка робіт переможців кубку

Парк культури і відпочинку ім. Т.Шевченка

16:00 - «З днем народження, Україно!» - святковий концерт творчих колективів міського Палацу культури та міського Будинку культури

21:00 - Кіносуботник. Художній фільм «Гетьман».

Театральна площа

11:00 - Бібліотека під відкритим небом «Україна - держава європейська»

- книжкова виставка-інсталяція «Панорама Української Незалежності», 100 років Української революції

- Всеукраїнська акція «Бібліотека українського воїна. Подаруй книгу захиснику»

- майстер-класи, вікторини, конкурси, гра «Обійми Україну!»

- виставка художніх та скульптурних робіт учнів та викладачів Дитячої художньої школи ім. А. І. Мартиненка

16:00 - «Висока Муза» - святкова концертна програма класичної музики за участі учнів та викладачів Рівненської дитячої музичної школи № 1 імені М.В. Лисенка та

17:15 - Рівненської дитячої музичної школи № 2

Мікрорайон «Ювілейний»

Палац культури та спорту «Хімік» ПАТ «РівнеАзот». Дендропарк

10:00 - Спорт-фест «Спорт для всіх» (змагання з футболу)

16:00 - «Ватра Незалежності» - святковий концерт, присвячений Дню Незалежності за участі творчих колективів міського Будинку культури, палацу культури та спорту «Хімік» та ЗОШ мікрорайону

- «Бібліотека під відкритим небом» (міська бібліотека мікрорайону)

Парк Молоді (Лебединка)

17:00 - Святковий концерт, присвячений Дню Незалежності України

Майдан Короленка (площа біля ТЦ «Злата Плаза»)

10:00 - кубок з баскетболу - FCA Streetball League in Rivne

Мікрорайон Новий Двір (вул. Чорновола, 101)

16:00 - Святкова концертна програма

Виставкова зала обласної організації

Національної спілки художників України (вул. 16 Липня, 2-а)

10:00 - «Святковий вернісаж». Виставка робіт членів Національної спілки художників України

Рівненський обласний краєзнавчий музей (вул. Драгоманова, 19)

10:00 - Виставка до Дня незалежності України

- «Війномир’я» - фотовиставка світлин про захисників Вітчизни

Рівненський Зоопарк

10:00 - 19:00 - Святкова програма, екскурсії, атракціони

Стадіон технічних видів спорту «Мототрек» (вул. Курчатова,3)

17:00 - Змагання зі спідвею «Міжнародний турнір до Дня Незалежності України» за участю гонщиків з Польщі, Чехії, Латвії, Болгарії та України.

Програма заходів

з відзначення Дня міста Рівного

25-26 серпня 2017 року

Академічний український музично-драматичний театр

18:00 - Міжнародний джазовий фестиваль «Art Jazz Cooperation»

26 серпня 2017 року

Майдан Короленка

(площа поблизу обласної бібліотеки)

13:00 - 20:00 - «Рівне - місто унікальних подій» - VI Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Металеве серце України»

15:30 - урочисте відкриття фестивалю, презентація центральної композиції

- оголошення початку конкурсу «Маріонетки»

- майстер-класи відомих ковалів

20:30 - 22:00 - унікальна програма нічного кування

Мікрорайон «Басів Кут»

18:00 - святковий концерт, присвячений Дню міста за участі творчих колективів міського Палацу культури

27 серпня 2017 року

День міста Рівного

Рівне: минуле, сучасне, майбутнє

Свято - Покровський кафедральний собор, храми міста

08:00 - Божественна Літургія та подячний молебень за Україну, Рівне та його мешканців

Майдан Незалежності

10:00 - «Свято хліба - 2017». Організатор ТМ «Рум’янець»

11:00 - покладання квітів до Колони Божої Матері

- святкова хода «янголів» міста вул. Соборною від колони Божої Матері до пам’ятника Марії Рівненської (Несвицької)

13:00 - 16:00 - загальноміські перегони (з перешкодами) «START TREK» «Виклик міста» (старт на площі поблизу стадіону «Авангард»)

16:00 - «Оркестрів мідь - вітає Рівне» - плац-концерт духових оркестрів Оперативного Командування «Захід»

16:00 - Загальноміська акція «Весільний коровай»

16:45 - «Моє Рівне - місто співоче й чарівне» - святковий концерт

18:15 - Автентична стилізована реконструкція фрагменту весільного обряду «Благослови, мати» - «Молода»

20:30 - Рівне зі святом вітає відомий український музичний гурт «ТІК»

21:50 - святкове звернення міського голови Рівного - Володимира Хомка та мерів міст-партнерів до рівнян та гостей міста

22:00 - «…Так, я люблю моє Рівне!» - спільне виконання пісні про Рівне та Україну

Сквер княгині Марії Рівненської (Несвицької)

11:30 - урочиста Академія з нагоди Дня міста:

- покладання квітів до пам’ятника княгині Марії Рівненської (Несвицької)

- церемонія вручення відзнаки «За заслуги перед містом»

- церемонія вручення міської Премії у галузі народного мистецтва імені Василя Павлюка

Вулиця Соборна

17:00 - вулична імпреза - Театр живих скульптур «Галатея»

Бульвар Незалежності

10:30 - «Алея майстрів». Виставка робіт майстрів декоративно-ужиткового мистецтва

- майстер-клас майстрів декоративно-ужиткового мистецтва

- рівнян інформує Рівненський місцевий центр надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Парк Молоді (Лебединка)

10:00 - 22:00 - Міжнародний джазовий фестиваль «Art Jazz Cooperation»

- «Селфі на згадку про Рівне»

Майдан Короленка

(площа біля обласної бібліотеки)

10:30 - «Рівне - місто унікальних подій» - VI Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Металеве серце України 2017»

- виготовлення ковалями центральної композиції фестивалю

15:00 - урочисте закриття фестивалю

Майдан Короленка (площа біля ТЦ «Злата Плаза»)

09:00 – 21:00 – «Food Fest.PLAZA» маркетингова акція.

Парк культури та відпочинку ім. Т.Шевченка

10:00 - «Шаховий турнір» (територія кафе «Шахівка»)

16:00 – нагородження переможців загальноміських перегонів (з перешкодами) «START TREK» «Виклик міста»

16:15 - «Рівне - місто унікальних подій» - «Пісенна фієста» - Рівне-Луцьк 2017»

17:30 - гранд-шоу Рівненського міського Палацу дітей та молоді

19:00 - «Holli-fest»

- Рок-фест «Рівне» за участі відомих рівненських гуртів: «MellRose», «Арта», «Man-Gust»

КЗ «Міський Будинок культури» (вул. Соборна, 3д)

(виставкова зала)

10:00 - 17:00 - «Я люблю своє місто, я люблю свій край» - VI Кубок Рівного з фотомистецтва: виставка робіт переможців кубку

16:00 - SUMMER FASHION EVENT. Покази колекцій одягу та аксесуарів від Першої у Рівному модної події FASHION TIME

Театральна площа

11:00 - виставка художніх та скульптурних робіт учнів та викладачів

- Рівненської державної дитячої художньої школи імені А.Мартиненка

- Бібліотека під відкритим небом

- читацький марафон поетичних та прозових творів «Унікальні історії про моє рідне місто!»

- відзначення переможців та учасників літературно-краєзнавчого конкурсу для дітей та підлітків «Рівне - місто моє»

- виставка робіт відомого карикатуриста Віктора Голуба

14:00 - «Я люблю місто Рівне» - конкурс віршів і малюнків за ініціативи депутатів Рівнеради

16:00 - 18:45 - флеш-туше за участі учнів та викладачів Рівненської дитячої музичної школи № 1 імені М.В.Лисенка та Рівненської дитячої музичної школи № 2

Рівненський обласний краєзнавчий музей (вул. Драгоманова, 19)

11:00 - 17:00 – виставка - «Рівне в роботах місцевих художників»

- «Війномир’я» - фотовиставка світлин про захисників Вітчизни

Арт-галерея Георгія Косміаді (вул. Драгоманова, 32)

11:00 – 17:00 – запрошуємо на оглядові екскурсії

Виставкова зала обласної організації

Національної спілки художників України (вул. 16 Липня, 2-а)

10:00 - 17:00 - «Святковий вернісаж». Виставка робіт членів Національної спілки художників України

Літературний музей Уласа Самчука (вул. С. Петлюри, 17)

10:00 - 17:00 - оглядові екскурсії, ознайомлення з експозицією Літературного музею Уласа Самчука

Музей Бурштину (вул. С. Петлюри, 17)

10:00 - 17:00 - запрошуємо на оглядові екскурсії

Рівненський Зоопарк

10:00 - 19:00 - святкова програма, екскурсії, атракціони

Мікрорайон «Ювілейний»

Палац культури та спорту «Хімік» ПАТ «РівнеАзот». Дендропарк

13:00 - «Бібліотека під відкритим небом», книжково-ілюстративна виставка (міська бібліотека мікрорайону)

15:00 - святковий концерт, присвячений Дню міста за участі творчих колективів міського Палацу культури - спортивні змагання, атракціони

Мікрорайон Новий Двір (вул. Чорновола, 101)

16:00 - святкова концертна програма

Мікрорайон «Північний»

Парк «Просвіти»

12:00 - «День Просвіти». Святкова акція до 100-річчя створення Рівненської Просвіти

Площа біля кінопалацу «Україна»

11:00 - 17:00 - «Рівне. Погляд у майбутнє». Виставка проектів, макетів, фотографій, планів архітектурного розвитку міста

За повідомленням прес-служби

Коментарі:

Наталя: Свято це дуже добре. Сьогодні зранку біля парку військові несли труну. ХТО в ній? Чи ми вже ховаємо "украдкой" тих, хто боронить незалежність? Серце щемить... (10:13 22.08.2017)

Наталя: Свято це дуже добре. Сьогодні зранку біля парку військові несли труну. ХТО в ній? Чи ми вже ховаємо "украдкой" тих, хто боронить незалежність? Серце щемить... (10:13 22.08.2017)

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