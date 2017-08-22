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Де і як рівняни святкуватимуть
Програма заходів з відзначення в м. Рівному 26-ї річниці Незалежності України
ДЕНЬ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА УКРАЇНИ
23 серпня 2017 року
Майдан Незалежності
09:00 - урочиста церемонія підняття Державного Прапора України
09:20 – «Шануй Український прапор» акція за ініціативи депутатів Рівнеради
Академічний український музично-драматичний театр
12:00 - урочисті збори та святковий концерт з нагоди 26-ї річниці Незалежності України
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
24 серпня 2017 року
Свято-Покровський кафедральний собор, храми міста
08:00 - Божественна Літургія та молебень за Україну
«Алея Героїв» кладовища «Нове»
10:30 - панахида за загиблими та покладання квітів до могил Героїв Небесної Сотні та Героям, загиблим у зоні АТО
Майдан Магдебурзького права
11:10 - покладання квітів до пам’ятного знаку «Загиблим за Україну»
Майдан Незалежності
11:30 - спільний молебень за Україну «Боже, Великий Єдиний, нам Україну храни»
- урочисте покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку
- урочистості з нагоди 26-річчя Незалежності України «З Днем народження, державо!»
10:00 - вулична інсталяція «Ціна Незалежності»
10:00 - «Свято хліба - 2017». Організатор ТМ «Рум’янець»
14:00 - акція «Заспіваймо Гімн! Славимо Україну!» за ініціативи депутатів Рівнеради
14:00 - «Рівне - місто унікальних подій» - проект «СімПод» - «Рівне співає»
- фестиваль освітянських хорів «З Україною в серці»
14:00 - вулична імпреза - Театр живих скульптур «Галатея»
16:00 - «Оркестрів мідь вітає Україну» - плац-концерт духового оркестру Оперативного Командування «Захід»
17:00 - 18:15 - легкоатлетичний забіг у вишиванках «Rivne Patriotic Run 2017» (5 та 10 км)
18:15 - «Тобі, Україно, наша любов і пісні». Концертна програма творчих колективів міста, міського Будинку культури та Палацу культури
19:30 - «Шануй традиції, твори майбутнє» - гранд-шоу Палацу дітей та молоді
20:45 - мистецька акція «Пишаюся тобою, Україно!»
21:45 - міська акція «Заспіваймо Гімн України разом!»
22:00 - виконання Державного Гімну України
Бульвар Незалежності
11:00 - 20:00 - «Алея майстрів». Виставка робіт майстрів декоративно-ужиткового
- мистецтва майстер-класи майстрів декоративно-ужиткового мистецтва
- інформаційна акція від Рівненського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги.
КЗ «Міський Будинок культури» (вул. Соборна, 3д)
(виставкова зала)
10:00 - 17:00 - «Я люблю своє місто, я люблю свій край» - VI Кубок Рівного з фотомистецтва: виставка робіт переможців кубку
Парк культури і відпочинку ім. Т.Шевченка
16:00 - «З днем народження, Україно!» - святковий концерт творчих колективів міського Палацу культури та міського Будинку культури
21:00 - Кіносуботник. Художній фільм «Гетьман».
Театральна площа
11:00 - Бібліотека під відкритим небом «Україна - держава європейська»
- книжкова виставка-інсталяція «Панорама Української Незалежності», 100 років Української революції
- Всеукраїнська акція «Бібліотека українського воїна. Подаруй книгу захиснику»
- майстер-класи, вікторини, конкурси, гра «Обійми Україну!»
- виставка художніх та скульптурних робіт учнів та викладачів Дитячої художньої школи ім. А. І. Мартиненка
16:00 - «Висока Муза» - святкова концертна програма класичної музики за участі учнів та викладачів Рівненської дитячої музичної школи № 1 імені М.В. Лисенка та
17:15 - Рівненської дитячої музичної школи № 2
Мікрорайон «Ювілейний»
Палац культури та спорту «Хімік» ПАТ «РівнеАзот». Дендропарк
10:00 - Спорт-фест «Спорт для всіх» (змагання з футболу)
16:00 - «Ватра Незалежності» - святковий концерт, присвячений Дню Незалежності за участі творчих колективів міського Будинку культури, палацу культури та спорту «Хімік» та ЗОШ мікрорайону
- «Бібліотека під відкритим небом» (міська бібліотека мікрорайону)
Парк Молоді (Лебединка)
17:00 - Святковий концерт, присвячений Дню Незалежності України
Майдан Короленка (площа біля ТЦ «Злата Плаза»)
10:00 - кубок з баскетболу - FCA Streetball League in Rivne
Мікрорайон Новий Двір (вул. Чорновола, 101)
16:00 - Святкова концертна програма
Виставкова зала обласної організації
Національної спілки художників України (вул. 16 Липня, 2-а)
10:00 - «Святковий вернісаж». Виставка робіт членів Національної спілки художників України
Рівненський обласний краєзнавчий музей (вул. Драгоманова, 19)
10:00 - Виставка до Дня незалежності України
- «Війномир’я» - фотовиставка світлин про захисників Вітчизни
Рівненський Зоопарк
10:00 - 19:00 - Святкова програма, екскурсії, атракціони
Стадіон технічних видів спорту «Мототрек» (вул. Курчатова,3)
17:00 - Змагання зі спідвею «Міжнародний турнір до Дня Незалежності України» за участю гонщиків з Польщі, Чехії, Латвії, Болгарії та України.
Програма заходів
з відзначення Дня міста Рівного
25-26 серпня 2017 року
Академічний український музично-драматичний театр
18:00 - Міжнародний джазовий фестиваль «Art Jazz Cooperation»
26 серпня 2017 року
Майдан Короленка
(площа поблизу обласної бібліотеки)
13:00 - 20:00 - «Рівне - місто унікальних подій» - VI Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Металеве серце України»
15:30 - урочисте відкриття фестивалю, презентація центральної композиції
- оголошення початку конкурсу «Маріонетки»
- майстер-класи відомих ковалів
20:30 - 22:00 - унікальна програма нічного кування
Мікрорайон «Басів Кут»
18:00 - святковий концерт, присвячений Дню міста за участі творчих колективів міського Палацу культури
27 серпня 2017 року
День міста Рівного
Рівне: минуле, сучасне, майбутнє
Свято - Покровський кафедральний собор, храми міста
08:00 - Божественна Літургія та подячний молебень за Україну, Рівне та його мешканців
Майдан Незалежності
10:00 - «Свято хліба - 2017». Організатор ТМ «Рум’янець»
11:00 - покладання квітів до Колони Божої Матері
- святкова хода «янголів» міста вул. Соборною від колони Божої Матері до пам’ятника Марії Рівненської (Несвицької)
13:00 - 16:00 - загальноміські перегони (з перешкодами) «START TREK» «Виклик міста» (старт на площі поблизу стадіону «Авангард»)
16:00 - «Оркестрів мідь - вітає Рівне» - плац-концерт духових оркестрів Оперативного Командування «Захід»
16:00 - Загальноміська акція «Весільний коровай»
16:45 - «Моє Рівне - місто співоче й чарівне» - святковий концерт
18:15 - Автентична стилізована реконструкція фрагменту весільного обряду «Благослови, мати» - «Молода»
20:30 - Рівне зі святом вітає відомий український музичний гурт «ТІК»
21:50 - святкове звернення міського голови Рівного - Володимира Хомка та мерів міст-партнерів до рівнян та гостей міста
22:00 - «…Так, я люблю моє Рівне!» - спільне виконання пісні про Рівне та Україну
Сквер княгині Марії Рівненської (Несвицької)
11:30 - урочиста Академія з нагоди Дня міста:
- покладання квітів до пам’ятника княгині Марії Рівненської (Несвицької)
- церемонія вручення відзнаки «За заслуги перед містом»
- церемонія вручення міської Премії у галузі народного мистецтва імені Василя Павлюка
Вулиця Соборна
17:00 - вулична імпреза - Театр живих скульптур «Галатея»
Бульвар Незалежності
10:30 - «Алея майстрів». Виставка робіт майстрів декоративно-ужиткового мистецтва
- майстер-клас майстрів декоративно-ужиткового мистецтва
- рівнян інформує Рівненський місцевий центр надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Парк Молоді (Лебединка)
10:00 - 22:00 - Міжнародний джазовий фестиваль «Art Jazz Cooperation»
- «Селфі на згадку про Рівне»
Майдан Короленка
(площа біля обласної бібліотеки)
10:30 - «Рівне - місто унікальних подій» - VI Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Металеве серце України 2017»
- виготовлення ковалями центральної композиції фестивалю
15:00 - урочисте закриття фестивалю
Майдан Короленка (площа біля ТЦ «Злата Плаза»)
09:00 – 21:00 – «Food Fest.PLAZA» маркетингова акція.
Парк культури та відпочинку ім. Т.Шевченка
10:00 - «Шаховий турнір» (територія кафе «Шахівка»)
16:00 – нагородження переможців загальноміських перегонів (з перешкодами) «START TREK» «Виклик міста»
16:15 - «Рівне - місто унікальних подій» - «Пісенна фієста» - Рівне-Луцьк 2017»
17:30 - гранд-шоу Рівненського міського Палацу дітей та молоді
19:00 - «Holli-fest»
- Рок-фест «Рівне» за участі відомих рівненських гуртів: «MellRose», «Арта», «Man-Gust»
КЗ «Міський Будинок культури» (вул. Соборна, 3д)
(виставкова зала)
10:00 - 17:00 - «Я люблю своє місто, я люблю свій край» - VI Кубок Рівного з фотомистецтва: виставка робіт переможців кубку
16:00 - SUMMER FASHION EVENT. Покази колекцій одягу та аксесуарів від Першої у Рівному модної події FASHION TIME
Театральна площа
11:00 - виставка художніх та скульптурних робіт учнів та викладачів
- Рівненської державної дитячої художньої школи імені А.Мартиненка
- Бібліотека під відкритим небом
- читацький марафон поетичних та прозових творів «Унікальні історії про моє рідне місто!»
- відзначення переможців та учасників літературно-краєзнавчого конкурсу для дітей та підлітків «Рівне - місто моє»
- виставка робіт відомого карикатуриста Віктора Голуба
14:00 - «Я люблю місто Рівне» - конкурс віршів і малюнків за ініціативи депутатів Рівнеради
16:00 - 18:45 - флеш-туше за участі учнів та викладачів Рівненської дитячої музичної школи № 1 імені М.В.Лисенка та Рівненської дитячої музичної школи № 2
Рівненський обласний краєзнавчий музей (вул. Драгоманова, 19)
11:00 - 17:00 – виставка - «Рівне в роботах місцевих художників»
- «Війномир’я» - фотовиставка світлин про захисників Вітчизни
Арт-галерея Георгія Косміаді (вул. Драгоманова, 32)
11:00 – 17:00 – запрошуємо на оглядові екскурсії
Виставкова зала обласної організації
Національної спілки художників України (вул. 16 Липня, 2-а)
10:00 - 17:00 - «Святковий вернісаж». Виставка робіт членів Національної спілки художників України
Літературний музей Уласа Самчука (вул. С. Петлюри, 17)
10:00 - 17:00 - оглядові екскурсії, ознайомлення з експозицією Літературного музею Уласа Самчука
Музей Бурштину (вул. С. Петлюри, 17)
10:00 - 17:00 - запрошуємо на оглядові екскурсії
Рівненський Зоопарк
10:00 - 19:00 - святкова програма, екскурсії, атракціони
Мікрорайон «Ювілейний»
Палац культури та спорту «Хімік» ПАТ «РівнеАзот». Дендропарк
13:00 - «Бібліотека під відкритим небом», книжково-ілюстративна виставка (міська бібліотека мікрорайону)
15:00 - святковий концерт, присвячений Дню міста за участі творчих колективів міського Палацу культури - спортивні змагання, атракціони
Мікрорайон Новий Двір (вул. Чорновола, 101)
16:00 - святкова концертна програма
Мікрорайон «Північний»
Парк «Просвіти»
12:00 - «День Просвіти». Святкова акція до 100-річчя створення Рівненської Просвіти
Площа біля кінопалацу «Україна»
11:00 - 17:00 - «Рівне. Погляд у майбутнє». Виставка проектів, макетів, фотографій, планів архітектурного розвитку міста
За повідомленням прес-службиКоментарі:
Наталя: Свято це дуже добре. Сьогодні зранку біля парку військові несли труну. ХТО в ній? Чи ми вже ховаємо "украдкой" тих, хто боронить незалежність? Серце щемить... (10:13 22.08.2017)
Наталя: Свято це дуже добре. Сьогодні зранку біля парку військові несли труну. ХТО в ній? Чи ми вже ховаємо "украдкой" тих, хто боронить незалежність? Серце щемить... (10:13 22.08.2017)
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