Де і як рівняни святкуватимуть Програма заходів з відзначення в м. Рівному 26-ї річниці Незалежності України ДЕНЬ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА УКРАЇНИ 23 серпня 2017 року Майдан Незалежності 09:00 - урочиста церемонія підняття Державного Прапора України 09:20 – «Шануй Український прапор» акція за ініціативи депутатів Рівнеради Академічний український музично-драматичний театр 12:00 - урочисті збори та святковий концерт з нагоди 26-ї річниці Незалежності України ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 24 серпня 2017 року Свято-Покровський кафедральний собор, храми міста 08:00 - Божественна Літургія та молебень за Україну «Алея Героїв» кладовища «Нове» 10:30 - панахида за загиблими та покладання квітів до могил Героїв Небесної Сотні та Героям, загиблим у зоні АТО Майдан Магдебурзького права 11:10 - покладання квітів до пам’ятного знаку «Загиблим за Україну» Майдан Незалежності 11:30 - спільний молебень за Україну «Боже, Великий Єдиний, нам Україну храни» - урочисте покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку - урочистості з нагоди 26-річчя Незалежності України «З Днем народження, державо!» 10:00 - вулична інсталяція «Ціна Незалежності» 10:00 - «Свято хліба - 2017». Організатор ТМ «Рум’янець» 14:00 - акція «Заспіваймо Гімн! Славимо Україну!» за ініціативи депутатів Рівнеради 14:00 - «Рівне - місто унікальних подій» - проект «СімПод» - «Рівне співає» - фестиваль освітянських хорів «З Україною в серці» 14:00 - вулична імпреза - Театр живих скульптур «Галатея» 16:00 - «Оркестрів мідь вітає Україну» - плац-концерт духового оркестру Оперативного Командування «Захід» 17:00 - 18:15 - легкоатлетичний забіг у вишиванках «Rivne Patriotic Run 2017» (5 та 10 км) 18:15 - «Тобі, Україно, наша любов і пісні». Концертна програма творчих колективів міста, міського Будинку культури та Палацу культури 19:30 - «Шануй традиції, твори майбутнє» - гранд-шоу Палацу дітей та молоді 20:45 - мистецька акція «Пишаюся тобою, Україно!» 21:45 - міська акція «Заспіваймо Гімн України разом!» 22:00 - виконання Державного Гімну України Бульвар Незалежності 11:00 - 20:00 - «Алея майстрів». Виставка робіт майстрів декоративно-ужиткового - мистецтва майстер-класи майстрів декоративно-ужиткового мистецтва - інформаційна акція від Рівненського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги. КЗ «Міський Будинок культури» (вул. Соборна, 3д) (виставкова зала) 10:00 - 17:00 - «Я люблю своє місто, я люблю свій край» - VI Кубок Рівного з фотомистецтва: виставка робіт переможців кубку Парк культури і відпочинку ім. Т.Шевченка 16:00 - «З днем народження, Україно!» - святковий концерт творчих колективів міського Палацу культури та міського Будинку культури 21:00 - Кіносуботник. Художній фільм «Гетьман». Театральна площа 11:00 - Бібліотека під відкритим небом «Україна - держава європейська» - книжкова виставка-інсталяція «Панорама Української Незалежності», 100 років Української революції - Всеукраїнська акція «Бібліотека українського воїна. Подаруй книгу захиснику» - майстер-класи, вікторини, конкурси, гра «Обійми Україну!» - виставка художніх та скульптурних робіт учнів та викладачів Дитячої художньої школи ім. А. І. Мартиненка 16:00 - «Висока Муза» - святкова концертна програма класичної музики за участі учнів та викладачів Рівненської дитячої музичної школи № 1 імені М.В. Лисенка та 17:15 - Рівненської дитячої музичної школи № 2 Мікрорайон «Ювілейний» Палац культури та спорту «Хімік» ПАТ «РівнеАзот». Дендропарк 10:00 - Спорт-фест «Спорт для всіх» (змагання з футболу) 16:00 - «Ватра Незалежності» - святковий концерт, присвячений Дню Незалежності за участі творчих колективів міського Будинку культури, палацу культури та спорту «Хімік» та ЗОШ мікрорайону - «Бібліотека під відкритим небом» (міська бібліотека мікрорайону) Парк Молоді (Лебединка) 17:00 - Святковий концерт, присвячений Дню Незалежності України Майдан Короленка (площа біля ТЦ «Злата Плаза») 10:00 - кубок з баскетболу - FCA Streetball League in Rivne Мікрорайон Новий Двір (вул. Чорновола, 101) 16:00 - Святкова концертна програма Виставкова зала обласної організації Національної спілки художників України (вул. 16 Липня, 2-а) 10:00 - «Святковий вернісаж». Виставка робіт членів Національної спілки художників України Рівненський обласний краєзнавчий музей (вул. Драгоманова, 19) 10:00 - Виставка до Дня незалежності України - «Війномир’я» - фотовиставка світлин про захисників Вітчизни Рівненський Зоопарк 10:00 - 19:00 - Святкова програма, екскурсії, атракціони Стадіон технічних видів спорту «Мототрек» (вул. Курчатова,3) 17:00 - Змагання зі спідвею «Міжнародний турнір до Дня Незалежності України» за участю гонщиків з Польщі, Чехії, Латвії, Болгарії та України. Програма заходів з відзначення Дня міста Рівного 25-26 серпня 2017 року Академічний український музично-драматичний театр 18:00 - Міжнародний джазовий фестиваль «Art Jazz Cooperation» 26 серпня 2017 року Майдан Короленка (площа поблизу обласної бібліотеки) 13:00 - 20:00 - «Рівне - місто унікальних подій» - VI Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Металеве серце України» 15:30 - урочисте відкриття фестивалю, презентація центральної композиції - оголошення початку конкурсу «Маріонетки» - майстер-класи відомих ковалів 20:30 - 22:00 - унікальна програма нічного кування Мікрорайон «Басів Кут» 18:00 - святковий концерт, присвячений Дню міста за участі творчих колективів міського Палацу культури 27 серпня 2017 року День міста Рівного Рівне: минуле, сучасне, майбутнє Свято - Покровський кафедральний собор, храми міста 08:00 - Божественна Літургія та подячний молебень за Україну, Рівне та його мешканців Майдан Незалежності 10:00 - «Свято хліба - 2017». Організатор ТМ «Рум’янець» 11:00 - покладання квітів до Колони Божої Матері - святкова хода «янголів» міста вул. Соборною від колони Божої Матері до пам’ятника Марії Рівненської (Несвицької) 13:00 - 16:00 - загальноміські перегони (з перешкодами) «START TREK» «Виклик міста» (старт на площі поблизу стадіону «Авангард») 16:00 - «Оркестрів мідь - вітає Рівне» - плац-концерт духових оркестрів Оперативного Командування «Захід» 16:00 - Загальноміська акція «Весільний коровай» 16:45 - «Моє Рівне - місто співоче й чарівне» - святковий концерт 18:15 - Автентична стилізована реконструкція фрагменту весільного обряду «Благослови, мати» - «Молода» 20:30 - Рівне зі святом вітає відомий український музичний гурт «ТІК» 21:50 - святкове звернення міського голови Рівного - Володимира Хомка та мерів міст-партнерів до рівнян та гостей міста 22:00 - «…Так, я люблю моє Рівне!» - спільне виконання пісні про Рівне та Україну Сквер княгині Марії Рівненської (Несвицької) 11:30 - урочиста Академія з нагоди Дня міста: - покладання квітів до пам’ятника княгині Марії Рівненської (Несвицької) - церемонія вручення відзнаки «За заслуги перед містом» - церемонія вручення міської Премії у галузі народного мистецтва імені Василя Павлюка Вулиця Соборна 17:00 - вулична імпреза - Театр живих скульптур «Галатея» Бульвар Незалежності 10:30 - «Алея майстрів». Виставка робіт майстрів декоративно-ужиткового мистецтва - майстер-клас майстрів декоративно-ужиткового мистецтва - рівнян інформує Рівненський місцевий центр надання безоплатної вторинної правової допомоги. Парк Молоді (Лебединка) 10:00 - 22:00 - Міжнародний джазовий фестиваль «Art Jazz Cooperation» - «Селфі на згадку про Рівне» Майдан Короленка (площа біля обласної бібліотеки) 10:30 - «Рівне - місто унікальних подій» - VI Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Металеве серце України 2017» - виготовлення ковалями центральної композиції фестивалю 15:00 - урочисте закриття фестивалю Майдан Короленка (площа біля ТЦ «Злата Плаза») 09:00 – 21:00 – «Food Fest.PLAZA» маркетингова акція. Парк культури та відпочинку ім. Т.Шевченка 10:00 - «Шаховий турнір» (територія кафе «Шахівка») 16:00 – нагородження переможців загальноміських перегонів (з перешкодами) «START TREK» «Виклик міста» 16:15 - «Рівне - місто унікальних подій» - «Пісенна фієста» - Рівне-Луцьк 2017» 17:30 - гранд-шоу Рівненського міського Палацу дітей та молоді 19:00 - «Holli-fest» - Рок-фест «Рівне» за участі відомих рівненських гуртів: «MellRose», «Арта», «Man-Gust» КЗ «Міський Будинок культури» (вул. Соборна, 3д) (виставкова зала) 10:00 - 17:00 - «Я люблю своє місто, я люблю свій край» - VI Кубок Рівного з фотомистецтва: виставка робіт переможців кубку 16:00 - SUMMER FASHION EVENT. Покази колекцій одягу та аксесуарів від Першої у Рівному модної події FASHION TIME Театральна площа 11:00 - виставка художніх та скульптурних робіт учнів та викладачів - Рівненської державної дитячої художньої школи імені А.Мартиненка - Бібліотека під відкритим небом - читацький марафон поетичних та прозових творів «Унікальні історії про моє рідне місто!» - відзначення переможців та учасників літературно-краєзнавчого конкурсу для дітей та підлітків «Рівне - місто моє» - виставка робіт відомого карикатуриста Віктора Голуба 14:00 - «Я люблю місто Рівне» - конкурс віршів і малюнків за ініціативи депутатів Рівнеради 16:00 - 18:45 - флеш-туше за участі учнів та викладачів Рівненської дитячої музичної школи № 1 імені М.В.Лисенка та Рівненської дитячої музичної школи № 2 Рівненський обласний краєзнавчий музей (вул. Драгоманова, 19) 11:00 - 17:00 – виставка - «Рівне в роботах місцевих художників» - «Війномир’я» - фотовиставка світлин про захисників Вітчизни Арт-галерея Георгія Косміаді (вул. Драгоманова, 32) 11:00 – 17:00 – запрошуємо на оглядові екскурсії Виставкова зала обласної організації Національної спілки художників України (вул. 16 Липня, 2-а) 10:00 - 17:00 - «Святковий вернісаж». Виставка робіт членів Національної спілки художників України Літературний музей Уласа Самчука (вул. С. Петлюри, 17) 10:00 - 17:00 - оглядові екскурсії, ознайомлення з експозицією Літературного музею Уласа Самчука Музей Бурштину (вул. С. Петлюри, 17) 10:00 - 17:00 - запрошуємо на оглядові екскурсії Рівненський Зоопарк 10:00 - 19:00 - святкова програма, екскурсії, атракціони Мікрорайон «Ювілейний» Палац культури та спорту «Хімік» ПАТ «РівнеАзот». Дендропарк 13:00 - «Бібліотека під відкритим небом», книжково-ілюстративна виставка (міська бібліотека мікрорайону) 15:00 - святковий концерт, присвячений Дню міста за участі творчих колективів міського Палацу культури - спортивні змагання, атракціони Мікрорайон Новий Двір (вул. Чорновола, 101) 16:00 - святкова концертна програма Мікрорайон «Північний» Парк «Просвіти» 12:00 - «День Просвіти». Святкова акція до 100-річчя створення Рівненської Просвіти Площа біля кінопалацу «Україна» 11:00 - 17:00 - «Рівне. Погляд у майбутнє». Виставка проектів, макетів, фотографій, планів архітектурного розвитку міста Коментарі:

Наталя: Свято це дуже добре. Сьогодні зранку біля парку військові несли труну. ХТО в ній? Чи ми вже ховаємо "украдкой" тих, хто боронить незалежність? Серце щемить... Наталя: Свято це дуже добре. Сьогодні зранку біля парку військові несли труну. ХТО в ній? Чи ми вже ховаємо "украдкой" тих, хто боронить незалежність? Серце щемить... <<- Попередня стаття Наступна стаття - >> Додайте коментар:

Ваше ім'я

Текст: В Рівному на пішохідному переході збили бабусю з онуком

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими поблизу Луцького кільця надійшло до поліції сьогодні, 11 серпня, близько 11 години.... На Рівненщині чоловік забив дружину до смерті

Учора, 20 серпня, у селищі Рокитне 38-річний чоловік під час сварки наніс тілесні ушкодження дружині, яка від отриманих травм померла у лікарні.... У ДТП на Рівненщині травмувалися підлітки

Поблизу села Друхів Березнівського району 20 серпня близько 23-ї години сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали двоє підлітків: водій та пассажир мотоцикла.... Де і як рівняни святкуватимуть

Програма заходів з відзначення в м. Рівному 26-ї річниці Незалежності України... Рівнянин спробував вкрасти снікерси

Близько 23:00 години зі служби 102 надійшло повідомлення від супермаркету, який перебуває під охороною Управління поліції охорони в Рівненській області.... У господарствах Рівненщини тривають заходи проти поширення африканської чуми

У приватних господарствах у селі Острівці, що у Дубровицькому районі, вилучили та знищили безкровним методом 6 голів свиней... Рівнянам пропонують культурний відпочинок

Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека надсилає інформацію про заходи, які відбудуться з 21 по 27 серпня 2017 року:... На Березнівщині «BMW» злетіло в кювет

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Лукавець з потерпілими надійшло до поліції 21 серпня о третій ночі....