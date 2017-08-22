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У господарствах Рівненщини тривають заходи проти поширення африканської чуми
09:01 22.08.2017

У господарствах Рівненщини тривають заходи проти поширення африканської чуми

У приватних господарствах у селі Острівці, що у Дубровицькому районі, вилучили та знищили безкровним методом 6 голів свиней

Одна тварина була хвора на африканську чуму. Людям за них відшкодують гроші. Ветеринари продовжують подвірні обходи, щоб вивчити епізоотичну ситуацію. А екіпажі поліцейських патрулюють кордони Дубровицького району з метою контролю над переміщенням тварин.

Про це ветеринари доповіли заступнику голови Рівненської ОДА Ігорю Тимошенку на засіданні державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Рівненській ОДА.

Аналогічні протиепізоотичні заходи розпочалися і у сусідньому селі – Мочулищі. Там до ветеринарів звернувся один господар з приводу хворої тварини, яку нині вилучили та знищили безкровним методом.

«На Рівненщині періодично виникають спалахи АЧС. З 2015 їх було 11. Ветеринари спільно з іншими службами оперативно локалізують епізоотичні вогнища. Водночас одним із шляхів профілактики виникнення АЧС є депопуляція диких кабанів», - наголосив Ігор Тимошенко.

Як повідомляють лісівники, з початку року відстріляно майже 290 тварин у дикій фауні. З них майже 170 голів відправлено на дослідження. Експертиза діагнозу АЧС не підтвердила.

А загалом лісівники планують до кінця року відстріляти близько 1200 тварин.

За результатами засідання заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко доручив районним надзвичайним протиепізоотичним комісіям постійно обстежувати закинуті ферми, скотомогильники та сміттєзвалища з метою виявлення трупів свиней. Також необхідно заборонити торгівлю тваринами та м’ясом у спеціально необлаштованих місцях, на стихійних ринках.

За повідомлення прес-служби

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