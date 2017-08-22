Рівнянам пропонують культурний відпочинок

Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека надсилає інформацію про заходи, які відбудуться з 21 по 27 серпня 2017 року:... На Березнівщині «BMW» злетіло в кювет

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Лукавець з потерпілими надійшло до поліції 21 серпня о третій ночі....