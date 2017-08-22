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Рівнянам пропонують культурний відпочинок
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека надсилає інформацію про заходи, які відбудуться з 21 по 27 серпня 2017 року:
· 23.08 о 16:00 - Засідання «English Club» (у рамках проекту «Вікно в Америку»)
· 27.08 о 13:00 - Безкоштовна пішохідна екскурсія вулицею 16 Липня (зустріч біля фонтану бібліотеки, Короленка, 6
· 27.08 о 14:00 - Майстер—класи у клубі «Майстриня»: «Жіночі прикраси своїми руками
· 27.08 о 14:00 - Захід вихідного дня « Овочі, ягоди: маринуємо, консервуємо, сушимо. Що краще? Як зберегти вміст вітамінів?»
· 27.08 о 14:00 - Засідання «English Club» (у рамках проекту «Вікно в Америку»)
Контактна особа: Слесаренко Лілія Сергіївна, тел.: 26-05-97, 63-57-49
За повідомленням прес-служби
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