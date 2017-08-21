Вибираємо чемодан на колесах

Навіть якщо ви змушені пропустити відпустку на море цього літа, це не означає відмовитися від покупки сумки на колесах. Чемодан - це звичайна форма, яку можна наповнити купальниками, а можна в ній і урожай з дачи привезти. Все многообразие чемоданных технологий - в огляді Onliner.by.

Чемодан - він і в Африці чемодан

- Про що запитують покупці? Дуже хочеться, щоб колесики були всередині, - розповідає усміхнена Людмила из магазина Valize.com.ua .

Впевнені, багато хто не замислюється над тим, що знаменита шкіргалантерею компанія випускає і дорожні валізи.

Думки покупців зрозумілі: колеса в недорогих чемоданах виходять з строю найчастіше. Потому що привезти хочеться побольше. А якщо хрупких механізмів не видно, то він в очах користувачів надається самими надійними характеристиками.

Полікарбонат, поліпропілен і ABS

- Деякі туристи люблять тканинні валізи: вони легше забруднюються, ріжуться, зате легкі.

Перший варіант - ABS-пластик, батько всіх пластиків. Просте і дешеве рішення. З мінусів - відносно важкий і відносно тендітний.

Поліпропілен - це другий тип пластикових валіз - міцніше і стійкіше до перепаду температур. Крім того, він легше ABS.

Найміцнішим і легким з зазвичай вироблених корпусів вважається полікарбонат. Правда, чемодан такого ж розміру з цього матеріалу коштує дорожче.

У валізах середнього цінового сегмента починається гонка не тільки зовні, але і всередині. Ось, наприклад, сумочка для брудного або мокрої білизни.

«Це не просто чемодан»

Є гібриди - текстиль і пластик в одному флаконі. Можна легко щось докласти і «допхнуть». Так, в гібридах є кишеня, яка в пластикових моделях відсутній в принципі.

Під валізою - колеса: подвійні, литі, спиць, парні ...

- Чемодан на чотирьох колесах потрібно на всіх них і котити. Але врахуйте, що по снігу або піску двоколісний йде легше і маневреннее. А поставити чотириколісний на два колеса не завжди вийде: є шанс перевантажити і зламати що-небудь в осі.

Подвійні колеса міцніше одинарних. Підійде, якщо ви фінансово не обмежені правилами провезення багажу в літаках або подорожуєте наземним транспортом.

- Curv - запатентована розробка виробника. Один з найміцніших матеріалів для валіз в світі. І легких. Здоровенна валіза важить всього 2,5 кілограма - в півтора рази менше іншого пластика.

Всередині - теж роздолля і багатство: чохли для взуття, для костюма і інші радощі. Чим складніше внутрішня архітектура, тим дорожче валізу.

Буває два типи ручок: подвійна і Т-подібна. На першу легше щось повісити, але маневреність вище при наявності другої.

- Вона теж міцна, не дивіться на тонкість. У наших валіз міжнародна гарантія на 5-10 років.

Альтернативою блискавки можуть бути замки з кліпсами. Кліпси щільніше закривають валізу. Якщо навчитися ними користуватися, то закриєте їх швидше, ніж застебнете блискавку. Крім того, вони надійніше захищають від попадання вологи.

- Що ламається першим? Та нічого у нас не ламається, - впевнені в магазині. - Але якщо щось трапляється, то в більшості випадків з вини вантажників аеропортів. Тому уважно огляньте валізу після того, як знімете його з транспортної стрічки. Якщо помітили, що щось зіпсували, відразу повідомте перевізнику і попросіть документ про огляд багажу. Так у вас будуть всі підстави для відшкодування шкоди після ремонту.

Валерій Скворонський, власник майстерні з ремонту валіз:

Про кількість коліс

- Чемодан на чотирьох колесах (я називаю такі «самонаправляючі»), як правило, менш надійний, ніж на двох, за рахунок додаткового важеля тиску, яким є власник кріплення самого колеса. Чемодан на двох колесах і ніжках буде надійніше, якщо колеса будуть великі і трохи заховані в корпус валізи, а ніжки злиті.

Колеса повинні розташовуватися так і розмір їх повинен бути таким, щоб просвіт між дном валізи і дорожнім покриттям при його нахилі (при перевезенні, а не в стоячому положенні!) Був достатнім, який дозволяв б не чіплятися за нерівності (камені, палиці та інший дрібний сміття).

Про моноручки

- Не бачу різниці по надійності між механізмами з одного і з двома штангами, але різниця є в наступному моменті: коли валіза з'їжджає з якої-небудь перешкоди, то втримати її від перекидання буде простіше з двухштанговим механізмом. Однак багато що залежить ще і від коліс, завантаження валізи, її висоти і так далі.

Про блискавки

- Замок-блискавка обов'язково повинен мати два бігунка (або движка, собачки) і легко закриватися і відкриватися (особливо на заокругленні по кутах). Якщо відкривається погано - погана якість, і не вірте нікому: замок не розробиться.

Про завантаженні і вазі

- Все валізи розраховані на вагу не більше 12 кілограмів поклажі - і маленькі, і великі. Просто в великі складаються речі більш громіздкі, але легкі. Дешевих валіз не буває, є неякісні та якісні.

Про ремонт

- Є ремонт раціональний, а є безглуздий. Якщо я бачу, що валізу весь переламаний, пропоную здати на запчастини або викинути і купити новий (як з автомобілем). Якщо він в нормі, тоді викручуємося по ситуації, звичайно, намагаючись укластися в критерії раціональності.