На Рівненщині чоловік забив дружину до смерті

Учора, 20 серпня, у селищі Рокитне 38-річний чоловік під час сварки наніс тілесні ушкодження дружині, яка від отриманих травм померла у лікарні.

Поліцейські затримали зловмисника, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що близько 17 години в помешканні між подружжям під час спільного розпивання алкоголю виник конфлікт. Суперечка спалахнула через гроші. Під час сварки 38-річний чоловік наніс декілька ударів у тулуб 43-річний жінці.

Потерпілу доставили до лікарні та близько другої години ночі сьогодні, 21 серпня, вона померла у реанімаційному відділенні Рокитнівської центральної районної лікарні.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Поліцейські повідомили про підозру та затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Зловмисник раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення насильства. Тепер йому загрожує до десяти років позбавлення волі.