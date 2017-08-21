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В Рівному вихідними більшає п"яних водіїв
Протягом вихідних 18 водіїв керували в стані сп'яніння
Випив, за словами, "всього 100 гр. горілки і 0.33 пива", а тест показав 3,86 проміле у водія автомобіля ВАЗ 2103, якого зупинили патрульні в суботу ввечері за порушення ПДР на автодорозі М 07. 36-річний волинянин не заперечував, що вживав алкогольні напої напередодні.
Огляд проводився на місці зупинки транспортного засобу за допомогою газоаналізатору «Драгер» в присутності 2-х свідків у встановленому законом порядку. Проба виявилась позитивною – 3.86 проміле, що майже у 19 разів перевищує допустимий максимум.
18 протоколів за ст.130 (керування в стані сп'яніння) КУпАП склали патрульні Рівного протягом вихідних, 2 з водіїв сіли за кермо нетверезими вже вдруге за рік.
#патрульнаполіція #rivnepolice
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