Здоров'я чоловіків після 40 років

З чого складається здоров'я чоловіка після 40 років? Негативно діє на нього малорухливий спосіб життя, проблеми з кровообігом, часті стреси, шкідлива їжа, тютюнопаління, алкоголь. Чоловікові слід підтримувати своє психологічне стан і вчасно відвідувати лікарів.

Причини, які пригнічують чоловіче здоров'я

Малорухливий спосіб життя. Ті чоловіки, які мало рухаються, мають зайву вагу і вважають за краще переміщатися на машині, після сорока років мають всі передумови для підриву чоловічого здоров'я після 40. Профілактикою може бути щотижневе відвідування фітнес-залу, ходьба пішки. Це вбереже від простатиту, нападів радикуліту і хвороб шлунково-кишкового тракту.

Проблеми з кровопостачанням. Звичайна зарядка вранці врятує від застоїв в простаті і поліпшить роботу серця.

Часті стреси. Це явище зменшує потенцію, підвищує ймовірність хвороб чоловічої сфери.

Нехтування теплим одягом. Якщо чоловік не одягає в мороз і вітер підштаники, то результатом будуть хвороби уретри і простати.

Шкідлива їжа. Якщо чоловік не звертає уваги на свій раціон, часто харчується у фаст-фудах, то ризикує отримати до сорока - п'ятдесяти років статеву слабкість.

Шкідливі звички. Нікотин і спиртні напої пригнічують чоловічу статеву систему і провокують захворювання.

Небажання відвідувати лікарів. Багато чоловіків спершу навмисно не «бачать» розвивається патології, а потім просто не хочуть йти до лікарів. Чим довше вони затягують з лікуванням, тим складніше потім виправити виниклу проблему.

Користування розрекламованими препаратами. Не знаючи суті проблеми, чоловік часто самостійно призначає собі БАДи і добавки, вживаючи їх безконтрольно. А тим часом такі засоби завдають здоров'ю серйозної шкоди.

Самолікування. Відвари, компреси і примочки, на всі ці процедури чоловік згоден тільки б не відвідувати лікарів. Але такі методики небезпечні для людини і його організму.

Песимістичний настрій при відсутності приємних моментів пригнічує статеву функцію і іноді надає сильнішу дію, ніж патології сечостатевої системи.

Що робити для підтримки потенції

На питання, як зберегти здоров'я після 40 років можна відповісти, що існує звід правил, яких потрібно дотримуватися, щоб залишатися здоровим і молодим.

Проблеми з потенцією і передчасним сім'явиверженням знайомі багатьом чоловікам. Перша проблема найчастіше виникає у сильної статі після 35-40 років. А ось друга турбує більшість чоловіків молодого віку. Відомими препаратами для лікування неприємностей з потенцією є Віагра, Сіаліс і Левітра.

Чоловікам, хто хоче продовжити кохати довже, рекомендують приймати пролонгатори у вигляді таблеток або знижують чутливість спреїв або гелів. В аптеках Європи і Америки ось уже 10 років чималим попитом користується препарат Дапоксетин і його аналоги.

Активність

Заняття спортом, ранковою гімнастикою, тренування для збільшення витривалості допоможуть не тільки тримати себе в хорошій фізичній формі, але і не дадуть вам завчасно постаріти. Активність покращує потенцію, розвиває фізичні можливості організму.

Раціон

Чоловікові, що переступили сорокалітній рубіж, слід звернути увагу на своє меню. Обмін речовин сповільнюється, все це негативно впливає на стан організму. Основу раціону повинні складати риба і м'ясо нежирних сортів, овочі, фрукти. Ці продукти дають життєву енергію, не дозволяючи зайвим кілограмам відкладатися на боках.

Що обов'язково повинно бути присутнім в раціоні чоловіка після сорока років:

Каші. Пам'ятайте, що багато крупи містять гормони, що покращують чоловіче лібідо.

Морепродукти. Вони містять цинк, який надає позитивний вплив на статеву систему. Це креветки, устриці, кальмари і т. Д.

Горіхи. Їх вживають в їжу не солячи, що не підсмажуючи, не знімаючи шкірки. Для поліпшення потенції підійдуть фісташки, мигдаль, волоські горіхи.

Авокадо. У його склад входить природний гормон, який поліпшує потенцію.

Інжир. Продукт з високим вмістом амінокислот, дуже корисний для серцевого м'яза, очищає нирки і печінку, підсилює чоловіче здоров'я.

Цибулю і часник, крім того, що покращують ерекцію, зміцнюють весь організм і підсилюють кровопостачання пеніса і мошонки.

Ще одне прекрасний засіб для чоловіків - це імбир. Він підсилює чоловіче лібідо.

Знаменитий корінь женьшеню - спосіб, що допомагає навіть при запущених проблемах чоловічої сфери. Його натирають дрібними порціями на дрібній тертці. Разова порція вміститься на кінчику ножа. В аптечній мережі можна придбати препарати, створені на основі цього кореня: капсули, настоянки, таблетки.

Банани не тільки насичують організм людини енергією, але і покращують витривалість тіла, підвищують стійкість до стресів. Бромелін, що міститься в бананах, підсилює ерекцію.

Гіркий шоколад

У гіркому шоколаді міститься ряд речовин, подібних дією з кофеїном. Вони надають енергії, дають сил і бадьорять людини. Крім того, цей продукт виробляє ендорфіни, покращує роботу серця і покращує лібідо.

У період авітамінозу рекомендується пити чай на основі трав. Беремо брусничний лист, листя малини і петрушку в пропорції 1 до 1 до 1.Заліваем киплячою водою і наполягаємо 15-20 хвилин. Стакан такого чаю слід пити хоча б раз на добу. Він покращує роботу передміхурової залози, чистить судини, лімфу та кров.

Алкогольні напої

Пити пиво, коньяк, вино та інші спиртні напої слід обачно, щоб не нашкодити своєму організму. Їх дозволено вживати в святкові дні, не виходячи за розумні рамки. Пияцтво, крім статевої слабкості, може спричинити розвиток багатьох хвороб.

Удосконалюємо себе

Багато чоловіків після сорока років розслабляються, думаючи, що основні життєві рубежі вже взяті, вчитися нічому, і всі цілі досягнуті. Це не так. Клітини мозку з віком відмирають. Це веде до старечого недоумства. З цієї причини, мозок слід тренувати головоломками, читанням, шахами, сканвордами, судоку і іншими підручними способами.

Міняємо настрій

Постійні особистісні кризи, депресивні і апатичні напади слід відсунути на другий план і радіти життю. Чим людина оптимістичніше, тим краще його настрій, мотивація, здоров'я і чоловіче лібідо.

Якісний відпочинок

Часто чоловіки перевантажують себе, постійно перебуваючи в стресі і працюючи, адже протягом кількох століть залишається основною функцією їх залишається роль добувача. Але періоди роботи і відпочинку повинні чергуватися між собою. Потрібно вміти розслаблятися і спати не менше 7 годин на добу.

Обстеження у фахівців

На думку лікарів, чоловікам після сорока обов'язково відвідування лікаря-уролога хоча б раз на рік. Це допоможе діагностувати появу захворювань статевої сфери і швидко їх вилікувати.