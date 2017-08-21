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фото з інтернету
11:01 21.08.2017

У ДТП на Рівненщині травмувалися підлітки

Поблизу села Друхів Березнівського району 20 серпня близько 23-ї години сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали двоє підлітків: водій та пассажир мотоцикла.

Слідчо-оперативна група встановила, що 16-річна жителька села Друхів, водій мотоцикла «Honda», не врахувала дорожньої обстановки та допустила зіткнення із автомобілем «Ford Connect» під керуванням 33-річної місцевої жительки, яка здійснювала маневр повороту ліворуч і рухалася попереду у попутному напрямку. В результаті зіткнення фургон в’їхав в огорожу.

16-річна дівчина отримала важку політравму, відкриту черепно-мозкову травму та нині перебуває у реанімаційному відділенні Березнівської ЦРЛ. Її ровесник, пасажир мотоцикла, житель села Поліське, госпіталізований у травматологічне відділення мед закладу із закритим переломом ноги та ссаднами.

У поліції розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Як з’ясувалося, мотоцикл «Honda» був незареєстрований у встановленому законодавством порядку, а 16-річна дівчина не мала відповідних документів на керування транспортним засобом.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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