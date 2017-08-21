Персиковий (сливовий) компот

Мужчины как книги: бывают скучные, бывают интересные, а бывает в них деньги спрятаны.

В наш бурхливий час вже не знайти професії, яку не опанували би жінки. Ми можемо і вміємо все, ну або швидко навчимося. Я до чого веду – рецепт, яким поділюся сьогодні, мені розказала моя хороша знайома Людмила. Тендітна, яскрава брюнетка, яка знає все про автомобілі, причому так просто все пояснює, що навіть я все розумію. Це мабуть в нас закладено природою. От Люда зі мною і поділилася рецептом компоту з персиків, який нічим не відрізняється від покупних дорогих марок. Рецепт дуже простий, але ж погодьтеся – в кожному рецепті є кілька родзинок, які знає людина, що користується ним постійно і постійно ж його удосконалює.

Один момент – не вкажу правильний вихід, оскільки це залежить від розміру персиків, і від того наскільки щільно їх класти в банку, у мене з 10 кг персиків вийшло 10 1,5л банок компоту.

На одна 1,5 л банку:

персики

200-250гр. цукру

лимонна кислота на кінчику чайної ложки

Персики миємо, виймаємо кісточки, половинки вкладаємо в банку до половини. Насипаємо цукор, лимонну кислоту і докладаємо половинками персиків. Заливаємо кип»ятком, даємо охолонути. Банки прикриваємо кришками і стерилізуємо до тих пір, поки кришки не стануть гарячими. Банки відразу закручуємо, перевертаємо, закутуємо в ковдру і даємо повністю охолонути.

Для цього рецепту підійдуть лише банки, кришки до яких закручуються. З персиків шкірка не знімається, якщо персики дуже солодкі, то цукру кладемо 200гр., якщо ні – 250гр. Пусті банки я стерилізувала. Ну ось і все, нічого не забула.

Я ще таким чином закрила і сливовий компот, впевнена, що теж буде смачно, особливо взимку, коли хочеться повернення літа.

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!