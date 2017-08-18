Ювелирный завод «Золотой Век» распродает украшения с жемчугом

В период с 30 мая по 31 августа один из наиболее крупных украинских производителей ювелирной продукции фабрика «Золотой Век» проводит распродажу украшений с жемчугом, предлагая покупателям дисконт до 40 % на товары, входящие в эту категорию. В акции принимают участие женские и мужские ювелирные изделия, выполненные из золота 585 пробы и отделанные натуральным или искусственным жемчугом. Акционный каталог аксессуаров включает большой диапазон размеров и позволяет без труда подобрать подарочный вариант для любого праздничного события: от свадьбы, выпускного и юбилея до Нового года и 14 февраля. Продажа ювелирных изделий с жемчугом на акционных условиях осуществляется во всех торговых точках фабрики "Золотой Век" и в фирменно интернет-магазине.

Блестящие цены на золотые украшения с жемчугом

Фабрика декоративных украшений «Золотой Век» приглашает покупателей приобрести со скидкой до 40 % жемчужные украшения из красного или белого золота различных видов, включая:

серьги;

цепочки;

кольца;

подвески.

В дисконтном каталоге можно выбрать декорированные жемчугом изысканные подвески в виде ангела, бабочки или ключика, модные каффы, стильные пуссеты, а также серьги-подвески и модели сережек с английским, французским либо итальянским замком. В зависимости от модели изделие может быть отделано одной крупной жемчужиной и россыпью камней. Во многих украшениях блеск золота и перламутровые переливы белого или черного жемчуга гармонично сочетаются с роскошным сиянием бриллиантов и фианитов.

Среди акционных изделий представлены классические образцы, уместные для любого повседневного и нарядного образа, и эксклюзивные дизайнерские модели (коллекция Exclusives), отражающие новейшие веяния моды.

Кратко о компании

Работающая на отечественном рынке с 1999 г., фабрика ювелирных украшений «Золотой Век» является самым крупным украинским производителем изделий из драгоценных металлов. Специализация компании — широкий спектр ювелирных аксессуаров для женщин, мужчин и детей, включая кольца, серьги, цепочки, подвески, броши и другие изделия. Выпущенные на высокоточном европейском оборудовании с использованием передовых технологий, фирменные украшения великолепно сочетают лучшие традиции ювелирного мастерства с последними модными тенденциями.