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На Рівненщині затримано партію спирту об’ємом 15 тис. літрів
Співробітниками податкової міліції Головного управління ДФС у Рівненської області в рамках проведення операції «Акциз-2017» та досудового розслідування кримінального провадження відкритого за рядом статей по факту придбання, транспортування та реалізації незаконного виготовлення алкоголю з підробленими марками акцизного податку встановлено, що по території області здійснюється транспортування незаконно виготовленого спирту, який закупався у Вінницькій області.
В одному із сіл Рівненської області було зупинено автомобіль Volvo з причепом під керуванням громадянина України.
В результаті проведених заходів в ньому було виявлено 15 тис. літрів спирту, який знаходився в металевій цистерні. Крім того, під номерними знаками автомобіля і причепа перебували інші знаки. В даний час спирт і транспортний засіб, загальною вартістю майже 4 млн. грн., вилучено.
Тривають слідчі дії.
ГУ ДФС у Рівненській області
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