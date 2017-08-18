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На Рівненщині затримано партію спирту об’ємом 15 тис. літрів
09:53 18.08.2017

На Рівненщині затримано партію спирту об’ємом 15 тис. літрів

Співробітниками податкової міліції Головного управління ДФС у Рівненської області в рамках проведення операції «Акциз-2017» та досудового розслідування кримінального провадження відкритого за рядом статей по факту придбання, транспортування та реалізації незаконного виготовлення алкоголю з підробленими марками акцизного податку встановлено, що по території області здійснюється транспортування незаконно виготовленого спирту, який закупався у Вінницькій області.

В одному із сіл Рівненської області було зупинено автомобіль Volvo з причепом під керуванням громадянина України.

В результаті проведених заходів в ньому було виявлено 15 тис. літрів спирту, який знаходився в металевій цистерні. Крім того, під номерними знаками автомобіля і причепа перебували інші знаки. В даний час спирт і транспортний засіб, загальною вартістю майже 4 млн. грн., вилучено.

Тривають слідчі дії.

ГУ ДФС у Рівненській області

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