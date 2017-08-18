На Рівненщині затримано партію спирту об’ємом 15 тис. літрів

Співробітниками податкової міліції Головного управління ДФС у Рівненської області в рамках проведення операції «Акциз-2017» та досудового розслідування кримінального провадження відкритого за рядом ст... Роботодавців Рівненщини просять платити легальну зарплату

Рівень соціального захисту найманих працівників значною мірою залежить від офіційного розміру їхньої заробітної плати, адже йдеться не лише про майбутнє пенсійне забезпечення, а й про всі соціальні га...